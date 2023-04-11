在蔡總統出訪中美洲友邦前夕，3月26日宏都拉斯宣布與台灣斷交，使得中華民國只剩下13個邦交國，再創史上最低。而在蔡英文過境美國會晤美國眾議院議長麥卡錫之後，外媒報導，台灣可能再失去巴拉圭、瓜地馬拉等邦交國。

台灣國際處境特殊，外交的核心議題其實是在兩岸關係。2008年馬英九上任後推動兩岸和解，進而達成「外交休兵」，以「活路外交」取代過往的「烽火外交」與「金錢外交」。馬英九任內，無一邦交國是因與對岸建交而和我國斷交，唯一斷交的甘比亞，係該國總統不滿我拒絕其借貸1千萬美元之要求，並非出自於中共挖牆角。

蔡政府以所謂的「踏實外交」取代馬政府的「活路外交」，近7年來看不到哪裡踏實，卻斷了外交活路。操弄抗中保台，惡化兩岸關係，面對中國大陸在國際社會的挑戰，蔡政府僅能不斷強調台美關係史上最佳，對於邦交國不斷減少，完全束手無策。

蔡英文強調，「不與中國進行無意義的金錢外交競逐」，不過令人納悶的是，我邦交國數量持續下降，蔡政府的外交預算反逐年攀升，由2017年的229億元，一路成長到2023年的301億元。其中機密預算部分更是暴增，2017年只有4.6億元，隔年即增加3倍多、達15.7億元。

機密預算主要用作不能見光的外交活動費，是最容易藏汙納垢之處，也是貪汙政客、外交掮客的最愛。扁政府時期有「巴紐案」，外交部遭騙3000萬美元，日前又有傳聞，蔡政府為尋求在非洲迦納共和國設立代表處，而遭外交掮客詐騙2300萬美元。雖然外交部否認有用金錢收買迦納一事，但用途不明的機密預算大幅增加是事實，也顯示所謂的不搞金錢外交，只是蔡政府屢屢丟失邦交的卸責託詞。

薩爾瓦多與我斷交後，蔡英文說，「中國對台灣主權進逼的力道已非往昔可比，現在不是各政黨互相比較兩岸政策的時刻」；宏都拉斯與我斷交，蔡英文又說，中國的打壓威脅「不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實」。顯然，她完全無視兩岸關係對外交關係的影響，在外交政策上仍只想全盤依附美國，寧見外交雪崩，也不願調整兩岸路線。

民進黨過去批評馬政府的外交休兵是「外交休克」，有朝一日外交勢必全面潰敗，台灣的國際生存空間也將喪失殆盡。這些在馬政府時期都未發生的事，眼見蔡政府即將達成。邦交國一直斷，不得不令人憂心，未來的總統欲「過境美國」時，將找不到友邦可出訪。

（作者為前總統府副祕書長）