蔡總統此次出訪，中共先是宣布從4月5日到7日進行「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，待蔡總統返台後，再加碼4月8日到10日的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，期間除了透過軍力展開威懾外，也同時進行宣傳戰。雖然此次軍演在規模與宣傳力度上不能與去年8月的圍台軍演相提並論，但其背後意涵仍值得我方關注。

中共今年和去年兩次對台軍演的目的與想定有所不同，其中最大的差異在於此次並未實施東風飛彈試射，火箭軍雖有參與軍演，但並無發射彈道飛彈，最大的可能性應與去年軍演共軍有5枚飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），事後引起日本嚴重抗議與國際對台海局勢的高度關注，也讓美、日此後在西南諸島的防衛上更積極合作。相對於彈道飛彈可能引發的連鎖反應，海空機艦便擁有較高的彈性。有別於去年著重在對台封鎖與威懾，此次軍演共軍便嘗試在不動用彈道飛彈的情況之下，對台發動多點攻擊。

在軍事上，固然在戰時共軍不一定能輕易突穿島鏈，但在此次的軍演中可看到共軍在演練平時艦隊穿越島鏈後，是否能在中央軍委下達演習命令時，快速集結原先不同任務的艦隻，整合到達戰術位置執行任務，並配合各型軍機所組成的空中打擊編隊模擬對我方發動攻擊。雖然並無實際發射飛彈，但共軍應是在此次軍演中驗證各軍種在執行對台大型島嶼聯合進攻作戰的通信與聯戰能力，期望達到從「聯合奪權」到「精打擊要」與最後的「孤島封控」。這可能是二十大之後，新的軍委會領導班子首次亮劍之作。

在外交上，如何動用武力達到對台有效威懾，但又不會過分刺激其他國家，便是中共的目標之一。軍演雖說是為了回應蔡總統過境美國和眾議院議長麥卡錫會面之舉，但中共依然等到蔡總統回國後才舉行第二階段聯合軍演，同時也是在等法國總統馬克宏及歐盟執委會主席范德賴恩離開中國大陸後才動作，代表北京希望將台海軍事行動限縮在兩岸之間，避免他國介入。

中共對台軍演雖在10日落幕，但航空母艦「山東號」依然在西太平洋活動，除了其編隊外，水下潛艦的活動更會對我軍與周遭國家造成相當的威脅。同樣在輿論戰場上也可看到，中共在經過上次軍演教訓後，宣傳上也極力避免出現上次合成圖的窘境。

對我國而言，共軍的攻擊雖有可能來自東邊，但在西太平洋的共軍也會陷入我軍與外國部隊的夾擊，類似的戰略博弈是我方需要思考的方向。隨著共軍頻繁的演習，未來如何隨局勢發展讓我國防衛戰略與時俱進，已是刻不容緩的課題。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）