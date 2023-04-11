近日有自稱國家通訊傳播委員會（NCC）內部吹哨者爆料指出，主委陳耀祥主導鏡電視申請案審查，並預定在4、5月間讓鏡電視強行過關，引發其他委員高度不滿。儘管陳耀祥指爆料不實，但他也不否認，因為審查期限的關係，鏡電視申請案確實已排入審查，並且會在4、5月間進行。但陳的說明根本就是模糊焦點。爆料的重點並不只是審查的時間點，更重要的是陳耀祥要親自主導讓鏡電視案審查過關。

關於這一點，陳耀祥在立法院只敢以一句「NCC都會依法審查」帶過。問題是，鏡電視申設案問題一大堆，曾1個月內換了4個董事長，又有資金、員工聘用等相關問題；還有錄音檔曝光，內容顯示，民進黨前秘書長洪耀福施壓NCC通過鏡電視審查；更嚴重的是，陳耀祥之前因鏡電視案遭北檢起訴，已列貪瀆被告。

國內從來沒有哪個電視台申設案涉及這麼多政治與媒體間牽扯不清的複雜關係。老實說，根本就不必有什麼吹哨者爆料，外界早就看出鏡電視申請案疑點重重。不料陳耀祥居然還振振有詞表示，他不會迴避鏡電視的審查案。到底是誰給了陳耀祥這麼大的膽子，讓他可以公然挑戰社會觀感、行政倫理甚至法律底線，硬是要以貪瀆被告的身分參與相關案件的審查，還強詞奪理認為自己不需要迴避？又或是他背後有強大的政治壓力，逼得他非得讓鏡電視案過關不可。

另一方面，NCC裁罰中天新聞台的訴訟案，NCC已9連敗。其中，中天新聞台2019年報導台南立委補選選情中有關「鳳凰展翅雲」新聞遭NCC裁罰一案，中天提行政訴訟後，近日台北高等行政法院認定中天勝訴確定，該案不得上訴。

NCC手握媒體生殺大權，在准駁、裁罰間，影響媒體經營、從業人員的生計，更重要的是國內言論自由的環境，身為NCC主委，陳耀祥應該以最謹慎的態度做出決策。然而，NCC連續9次訴訟吞敗，這足以證明當初NCC的處罰太過草率，或甚至是NCC刻意為之，讓中天新聞台換照案因為大量的裁罰而遭到封殺。如今NCC一次又一次敗訴，但中天已經被迫關台，陳耀祥難道沒有任何責任嗎？

不料，陳耀祥不但不對中天道歉，面對立委質詢，還理直氣壯認為自己適任NCC主委，並且不會也不打算請辭。如此剛硬的態度已不是「無恥」二字可以形容的；很明顯的，陳耀祥的背後應有個位高權重的「藏鏡人」，不但一路包庇陳耀祥失格、脫序的行為，更重要的是，藏鏡人就是要借陳耀祥的手，趕走看不順眼的媒體、給自己人的媒體開綠燈，好讓更多媒體成為執政者的宣傳工具。

打死不退的陳耀祥，在NCC主委這個位子上，唯一的功能就是讓高層得以徹底掌握台灣的媒體環境。民進黨蔡政府裡還有相同的九命怪貓，如「斷交部長」吳釗燮、「停電部長」王美花、「缺蛋主委」陳吉仲。失去靈魂的他們，只不過是層峰遂行自己意志的傀儡閣員。因此，不論犯多少錯、造成多大的傷害，這些人都不會道歉，更不會下台。

（作者為資深媒體人）