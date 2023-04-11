大陸對台進行環島軍演，蔡英文總統在臉書公布一張聽取國安簡報的照片，強調對台海安全情勢的即時掌握，不料卻被前國安會副祕書長楊永明發現照片中除國安局長之外，國安會的軍方背景人員與國防部官員都不在現場，直指蔡政府作秀心態大於尊重專業。總統府則回應，國安會與國軍已建立即時整合同步資訊，混淆認知的言論應適可而止；蔡總統甚至不點名批評「有些人或許是刻意誤導，或許是對國安系統運作不夠熟悉，而散播一些不正確的資訊」，雙方雖各有論點，但蔡總統與民進黨對國軍是否不夠信任的老問題，隨著台海緊張情勢上升又成為關注話題。

就在日前，陸軍官校7名歷任校長共同發表〈志節、氣節、黃埔魂〉連署文，強調以黃埔軍魂護衛兩岸和平，更希望藉由聯合聲明重新喚起黃埔精神。其中前國安局長、陸軍官校第24任校長楊國強更表示，國軍受到很多批判和汙衊，希望藉由聯合聲明重新喚起黃埔軍魂，彰顯黃埔先賢的偉大情操及熱愛國家的精神。

事情的原委是，有退伍軍人社團日前號召500名黃埔校友赴陸，參加黃埔軍校99周年活動，引發社會討論，退輔會主委馮世寬甚至直呼「情何以堪」；楊國強對此則說，緬懷景點有何不可，扣紅帽子的行為很不道德。乍聽之下，似乎又是各說各話，難有交集。但其實未必如此，綜合目前已知的資訊和各方看法，如果不是過度偏激的意識形態，或是基於政治鬥爭的權謀，站在理性務實的立場來看問題，社會上多數民意對於其中的爭議仍有相當高的共識。

糟蹋國軍 民進黨人附和

首先，此項活動是由陸方主辦，刻意邀請台灣的黃埔校友參加。這些將領都已退伍有年，基於對黃埔精神的緬懷，或老同學交流相聚話當年，乃是人情之常。而且他們早已脫離軍旅多年，對於國軍現狀脫節甚久，還能知道什麼軍事機密？

其次，身為將領當然知道國安之所在，赴陸之後的言行活動自會有所節制，尤其若是曾任較高軍階者更會知所警惕；何況台灣還有相關國安法的規範，相信退將們也知道分寸。台灣社會某些人就不應刻意渲染誇大，尤其是民進黨人士動輒對軍人抹黑、對退將抹紅，對單純的緬懷交流之旅蓄意扭曲，操作民粹，對整體國軍形象傷害很大。

最後，正如前國防部長高華柱對參與紀念黃埔活動說的「廟在那裡，神在這裡」，這個「神」就是黃埔的精神與軍魂，這個「神」早就來到台灣，就在高雄鳳山的陸軍官校。而最重要的，其實正是上述聲明背後退將們的不平與怨氣，這才是真正值得重視且必須釐清的──那股為中華民國從以前到現在犧牲奮鬥的「國軍正氣」！

台灣對軍人的輕視有多嚴重，從最近《日本經濟新聞》一篇沒有根據的報導就可見一斑。報導稱9成退伍國軍到大陸出賣情報，還說軍隊由外省人把持、蔡總統無法控制，種種錯誤論述與事實嚴重脫節，但不少民眾竟然相信，甚至還有人在捷運上對著穿類似軍服的年長者痛罵其叛國。

但對如此糟蹋軍人形象與尊嚴的報導，除國防部長出面譴責、退撫會主委痛斥外，整個民進黨政府竟無人出面幫國軍說話；不僅如此，竟有幾位民進黨立委附和，呼籲要加碼清查國軍共諜，不但令奉公守法的軍人更加心寒，蔡總統更是浪費了一次為國軍討公道、爭取民心團結的好機會。

操弄戰爭 要求國軍守護

現在國軍的組成早已不分本省、外省，而且國軍負責保家衛國，尤其共機頻繁擾台，空軍飛行員冒著生命危險在天上飛，豈容被汙名化為共諜？蔡總統過境美國後共軍發起了「聯合利劍」演習，蔡總統這時才說，「此時此刻，軍民一體、團結一致，不受錯假訊息誤導，共同守護民主台灣，是首要之務。…也請再一次為第一線堅守崗位、守護家園的國軍加油。」國家方向模糊，國軍的戰力必然無法凝聚發揮，不能適時保護國軍的統帥，又怎麼可能及時團結軍心？

尊重軍人、相信軍事專業，這是全世界領導人和執政黨必須遵守的法則。台灣既缺兵源，卻不信任國軍甚至踐踏軍人尊嚴，選舉一到，執政黨就操弄戰爭民粹牌，搞到兵凶戰危後，又要求國軍團結守護家園。世上還有比這更荒謬的事嗎？