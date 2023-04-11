2023年4月8日至10日，中國在台灣周邊進行大規模軍事演習，解放軍出動了飛彈部隊、各類航空、海軍部隊、電子情報、電子戰部隊，這次演習目的在檢驗不同軍種之間聯合作戰體系協作下，如何在台海衝突時奪取制海權、制空權、訊息權的可能性。

觀察每當美國強化對台安全承諾時，中國解放軍總是會以演習示威，這次解放軍公開對台進行全面封鎖軍事行動，讓中國、美國對台灣各自算計，紛紛露出了馬腳，而台灣則陷入戰雲密布之中，迷失。

營造台海衝突氛圍 比較容易賣武器

2023年4月5日，美國聯邦眾議院議長麥卡錫與跨黨派國會議員與總統蔡英文會面時強調，「是要展現美國國會非常認真看待對台灣的支持。華府將持續堅決不移支持台灣人民，也會繼續對台軍售，並加強與台灣在貿易及科技方面的合作」。蔡麥會之後，麥卡錫在推特上寫道：「美國和台灣人民之間的友誼從未如此牢固」。

無論是蔡麥會、還是公開對台承諾，都是故意激怒、引發中國政府強烈的反應。因為美國深知，只要每次對台行動，中國一定會有所反應。因此如何營造出一種「中國武力攻打台灣」，台海隨時都有爆發衝突的恐懼感氛圍，中國成為破壞台海穩定的「侵略者」角色，萬一台海爆發衝突，「美國要能盡快賣台灣武器」。這次蔡英文訪問美國後，共軍對台軍事演習，都在美國設定的劇本之中，沒有意外。

共軍演習前，4月7日，美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾在台灣立法院表示，具備嚇阻能力才能避免衝突，台灣處於高風險地帶，他們將重新排列武器交付順序，盼盡快交付武器到台灣，並尋求第三方軍售，以不同方式交付武器。

共軍演習期間，4月9日麥考爾表示，「如果美國人民要求，國會議員將支持向台灣派兵。他澄清說，軍事干預是最後的手段，但如果中國真的決定入侵台灣，將把這個問題提交給國會、美國人民，台灣沒有戰鬥經驗，因此可以指望各國的支持」。

麥考爾派兵之說，只是說說而已，目前美國在烏俄戰爭上，消耗過度資源，台海再爆發軍事衝突，美國難以置身事外。美國目標是贏得與中國、俄羅斯的戰略對抗，目前俄羅斯沒能在烏俄戰爭取得戰略優勢，俄羅斯可以說是已經出局，美國現在要專注於對付中國，但是從地緣政治角度來看，美國要避免捲入熱戰，最佳戰略就是讓台灣去對抗中國。

許多專家評估這是中國對台演習對台灣海上封鎖的預演。美國海軍上將吉爾戴表示，「讓解放軍自行曝光在台灣周邊進行演習，這是一個與中國競爭的方法。讓解放軍自行曝光對台軍事行動，有助於美國海軍改進、建立情報收集、探測任務，有助於美軍遂行應對中國任務。現在美國海軍正在擴大無人機實驗，但美國軍方層表示，部署無人機系統保衛台灣免受未來幾年可能的攻擊之前，美國海軍還需要學習很多技術」。

一場軍演，讓中國美國對台策略，現出原形

總體來看，這場軍演聚焦在美國對抗中國策略，以及美國如何以台灣對抗中國策略之上。尤其是麥考爾在台灣的談話，代表著美國對台策略，值得關注。美國避免兩線（烏俄與台海）衝突，過度消耗資源，在應對台海衝突策略上，美國要能以最快速度及最少的兵力，取得戰略優勢。美國與台灣維持關係並以適當官方的法律協議，賦予美國提供台灣軍事援助的權利，儘快出售關鍵性武器滿足台灣自我防衛需求。

另一方面，美國必須要嚴格控制兩岸及干預衝突，美國扮演協助台灣對抗中國侵略的合法捍衛者，給予台灣以有限力量、資源與手段，維持兩岸軍力平衡，協助台灣自行抵禦中國侵略，達成戰勝中國之目標。

這場軍演，中國曝光對台封鎖戰略，有利於美軍蒐整情報；一方面，美國對台計算更加清晰。中國、美國紛紛「露出」對台的盤算「馬腳」，只有台灣陷入戰雲密布之中。

麥卡錫不排除訪問台灣的可能，時間仍留待定論。麥卡錫也想爭取2024美國總統大選資格，麥卡錫不在乎中國的感受，若麥卡錫循著裴洛西模式造訪台灣，台海勢必又是一場腥風血雨追逐，台灣成為最大受害者。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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