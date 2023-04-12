「妳是那夜空中最美的星星，陪伴著我一路前行。

妳是我生命中最美的相遇，早安，我的隆回。」

這次馬英九隆重、光榮、包容的回到湖南祭祖，確實該唱這首歌。

精神上這樣想，地理上邵陽隆回縣，距離馬的家鄉湘潭，200公里。毛澤東的家鄉韶山，夾在中間。

當然，在台灣省，你一定要把「中國」說長，說「中華民國」，也無不可。

可是對對岸的「中華人民共和國」？你又一定要說那是「中國」的地區，而我國台灣省人，又必要說短一點，老一點的名，「中華民國」，大陸區的同胞也包容。

這就是「92共識，一中各表。」馬英九這次把它救活了，

核心就是「一個中國。」兩岸一家親。

台獨可氣死了，前台中的交通局長，就靠背說，馬坐的高鐵是騙人的，沒有靠背。

但是馬英九「隆回」到中國台灣省，看到很多美國人卻冒出來了，他會不會有點擔憂？戰爭可能要來了。

歷史輪迴到現在，美國人回來了，他做什麼感想？

中國台灣，要轉型、形、行，成美國第51州？

馬英九一定會說，這真荒謬至極。

但他會不會想到，在他主政的民國103年7月7號，紀念中國抗戰的那一天，美國51州，就占領了中國台灣省的政府3天。幸好後來我國奪回來了。

是悲是喜？大家都不談了。

51州處委會，會在這島宣示美國主權，就是因為發起暴亂的「太陽花」年輕人，他們反對我國大陸倡議，也經台灣區執政黨通過的「服貿協定」，說這會使還沒變的中國憲法，規定的國家統一實現，如果慢慢的，繼續加大和平統一的步伐的話。

他們占領了立法院，組成了處委會，就像228當年一樣。

渠等「領島人」林飛帆說：「我們違法，但是我們有正當性。」也如當年打殺外省人，接管政府，說我們反的是貪官污吏，是愛台灣一樣。

第一任的台灣省行政長官，是陳儀，他又被屠殺善良人民的元凶蔣介石，給殺掉了。

不過，在台灣省政府資料館裡，第一任的省主席仍然是陳儀。我在那裡辦公了幾個月，躲在那，有點像60年代的「防衛動員演習」一樣。那是好大的一棟建築，我看著一任任的省主席，想著台灣省動員戡亂時的歷史，還有那個戰備的大山洞。

也就是我這項任命，使得愛台人的憤怒雪上加霜。省政府怎可用個中國人，還是個堅持統一，不愛台灣的人？

最愛台的陳其邁，為此敲桌大罵省主席林正則，3次，義憤填膺，說是「我代表台灣人罵你！」

這些憤怒、著急的台灣省先住民（還是美國人？難說。）他們當時又怪到馬英九頭上，說他是郭冠英的朋友，但他們兩個都不敢承認。而是這次與弟弟一起去掃墓的4個姐姐，其中的老大馬以南，被查到她與郭冠英在「兄弟飯店」密會，然後她就要求弟弟，讓郭在中國台灣省政府，復職的。

作者與馬以南。（圖／郭冠英提供）

《新新聞》雜誌發了個有照為證的獨家消息，說恐怖的不止如此，郭冠英還有三大門神，旺旺、白狼、馬英九。這個中國人很紅，思之極恐。

後面的發展，荒謬至極。

當然，現在思之極恐的，就是美國人回來了。

更恐怖的是，台灣省一部分人思恐，但是大部分人，卻想之極樂。

70年的反共時代，美國還可以算是一個損友，現在異化成了反中，那她該是一個外敵。

但是你要「思恐」都不可，這是「疑美」，最危害台灣的「國家」安全的。台灣就只能依、倚、靠、美，其實是「歸美」。

不疑的人，則覺得無所謂，都好。

這就是《大學的脊梁》一書所說的「荒謬至極」，即對惡沒感，國家被外國侵占，無感，甚至巴之不得。

我前幾天還看到一排7、8個美國人，騎著U-bike呼嘯而過，似乎是一次大戰，騎腳踏車作戰的情景又回來了，還有悠遊卡可刷。

這種興奮，就像朱立倫在美高喊：「我們回來了。」不過那只是虛的大內宣，自爽，沒有啥意義，可是美國人隆回，卻是貨真價實，肉汁飽滿的，不但「美軍顧問團」，甚至「行政處委會」，都已經公然進駐中國政府機關。

本來68年，美國轉承認中華民國的大陸區，與台灣區淡化政治關係的時候，美軍顧問團都撤走了，當時台灣區政府還用盡各種方法，求著美國人回頭，希望搞雙重承認，可是美國為了整個戰略利益，必須維持「一中政策」，拒台所請。

但其實這個「非正式」的實質關係，比正式還更好。台灣區與美國的經濟發展，比以前還大了5倍。

70年代，還視為自己是中國的台灣區政府，也滿意於這個現況，只是後來台獨反中仇中，說要走出去，打破現狀，乃就完全認美求美。蔣介石時代還有的一點自主，完全交出。陳水扁時是大政奉美，「美國在台協會」，成了比以前有大使館的時還有份量，管得更多。

陳水扁貪污受審講了真相，還寫了書面保證，說他是隨時向AIT報告，他為美軍政府效忠，希望美來救。這是荒謬絕倫，但大家也裝著沒聽到。

照理來說，陳水扁已是叛國，比貪污罪重多了，但是台灣似乎把他當瘋子，柯文哲說扁「凝」了，他沒本來沒瘋，柯起先是騙人的，但他裝瘋久了，內化到以假亂真，真瘋了。

台灣省就是要離開中國，拉扯了好久，一中憲法還擺在那，可是蔡英文卻罵馬英九，稱台灣和對岸「都是中國」，是1970年代論述，還說「兩岸互不隸屬是一個很清楚的事實」。這就像說：「台灣早就獨立，她的名字就叫『中華民國』。」一樣。蔡英文的謬論，就是否定憲法的「一中原則」，公開主張「兩國論」。

台灣都「凝」了，呃……Er.呃Er！

「哎哎，妳懂不懂！妳在說什麼！」

沒辦法，只有像對付吠狒一樣，打麻醉劑了。或者，等AK？