美國前國務卿蓬佩奧又出狂言,一向力挺台灣而非中華民國的他,即使卸任後,仍然不時挑起爭議,喊出要承認台灣是主權國家。蓬佩奧為自己商業利益而非美國整體利益的心跡昭然若揭,他難道還嫌中美關係不夠敵對嗎?嫌台灣太安全嗎?台灣蔡政府能否和正常一點的人交往?凡是愛好和平主義及人道主義者對於蓬佩奧這種種族主義者都會嗤之以鼻,美國把台灣牌打滿打爛,美國日後還有什麽制中的籌碼?

美國一直以來不乏理性主義與和平份子,但同樣也有偏激的軍事好戰份子,窮兵黷武心態不輸恐怖主義,非要把台灣推向戰爭的泥沼中,其心十分可議。

從蓬佩奧在推特發文,表示面對中國挑釁的最佳方式,就是「承認台灣是自由的主權國家,寸土不讓」(The best way to respond to China’s provocation is to recognize Taiwan as the free and sovereign country it is.Never give an inch.),此爭議立刻引起網友討論,正反意見多元並陳。

對此,首先美國若承認台獨,等於宣示美國就此將捲入第三次世界大戰,做了錯誤的歷史決定。其次,這種挑釁等於將印太地區陷入戰爭的風暴中,進而影響周邊國家的安全與利益。再者,蔡政府能否與這些偏激好戰份子保持一定距離,否則台灣隨時都有安全上的顧慮。

筆者不解蓬佩奧為何在自己任期內不承認台獨?在擔任國務卿有權力如此做的時候時不做呢?頗有別人家的孩子死了無所謂的自私心態,蓬佩奧替美國拜登政府添亂,可以說是發揮到淋漓盡致。

總之,美國若承認台獨是在玩最後的梭哈,是危險遊戲,把台獨走向盡頭,換來就是大陸非和平處理,兩岸屆時統一,美國也痛失台灣這張維持現狀牌,台灣民眾無法要求美國瘋狂的政客,卻可要求蔡政府請和正常一點的美國人交往好嗎?勿與偏激者為伍及共舞,否則最後難免戰火的洗禮。

(作者為中國文化大學國發大陸所教授)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※