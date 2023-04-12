新任財政部長莊翠雲上台後，急急續推證交稅條例修法，針對權證避險交易稅率從現行的千分之3降至千分之1；也優先推動貨物稅條例修法，延長節能家電退稅優惠二年等。然在這些減稅方案，應該從租稅公平與經濟效率等原則，評估其修法適當性外，對於當前財政所明顯存在的一些大問題，卻有「等閒視之」之嫌，實在令人失望。

由於「財政為庶政之母」，財政部首先須搞清楚，政府每年稅收有多少。若是國家財政之數目字管理不善，尤其是稅收數字，將會打亂政務的有效推動。對於近年來稅收預測嚴重失準，以致政府稅收實徵數大幅超過預算數，甚至達2成以上，卻被過度喧嚷且誤導為「稅收超徵」現象，財政部必須加強宣導以正視聽，並且提出具體有效的改善方案，萬不可成為政府施政上的亂源，或是政治操作的工具。在稅收編列上，應該透過適當的稅收預測計量經濟模型及較精準的方式估算；並在動態政經情勢下，有效利用新科技、新知識，適時反映實況，增強稅收估算的準確度，絕對有其必要性。

政府稅收長期不能「適足」，是造成財政不能健全的重大原因。表面上政府各單位編列預算在追求財政穩健、平衡，實際上卻將許多支出項目以特別預算方式舉債融通。故在實務執行上往往產生歲計賸餘與債務累積並存現象。浮濫編列特別預算舉債營運，更成為敗壞財政紀律的罪魁禍首。

健全稅制、改善租稅結構，推動稅制改革，絕對是財政部的要務。尤其是所得稅制的公平與效率問題。然而，無論是綜所稅或營所稅，均呈現減免項目過於浮濫態勢，嚴重侵蝕稅基。這種老問題，長期下來非但無法有效解決，反而益形嚴重。由於資本所得多已分離課稅，薪資所得占綜合所得總額的比重居高不下，綜合所得稅已淪為名實不符的薪資稅。此種「掛羊頭賣狗肉」綜所稅制，財政部可有妥善對策？大家拭目以待。

具累進性的所得稅制，原本是改善所得分配的有力工具。然由行政院主計總處所編「2021年家庭收支調查報告」可知，近幾年的所得分配在持續惡化中。就以五等分位所得相對倍數觀之，政府介入前第五分位組所得為第一分位組所得的7.63倍，較2020年的7.43倍更高。政府介入分配後，五等分位所得相對倍數為6.15倍，只較2020年的6.13倍略增，都是政府移轉性支出發揮功能，而課稅介入只能降低0.14倍，近十年來總是不動如山，毫無邊際貢獻可言。因此，如何健全稅制，合理推動改革，財政部在此議題上不應有所迴避。

至於中央與地方的財政關係，依然並不和諧。近20多年以來，財劃法遲遲未能修正，統籌分配稅款始終成為爭議焦點，卻因利益的糾葛，更加深修法的難度。回顧行政院在陳水扁政府時代之2002年、2007年、2008年三度提出修正版本；馬英九政府時代之2010年、2012年二次提出版本；在「錢權同時下放將餅做大」、「公式入法取代比例入法」、「劃一直轄市與縣市分配基礎」、「直轄市與縣市財源只增不減」，以及「強化財政努力誘因」、「落實財政紀律」等原則下，期待建立可長可久的制度。然而至今仍然紙上談兵，有賴蔡政府加倍努力。

國有財產低度利用，則是人們心中普遍存在的印象。因此，多元運用國家資產，改善國有財產閒置與低度使用情況，增強管理與運用效率，並能創造永續財源，是令人期待的事。尤其在都會區寸土寸金的經濟與商業環境中，仍處處可見破敗閒置的公有房舍，不但影響市容，也拖累對財政的貢獻。故政府應積極整理國有財產，有效率的運用，或開放給民間租用，加強提供老人安養、育幼、青年創業空間，將可提升國家整體資源運用的效率。

總而言之，稅收估算嚴重失真，已到離譜田地；政府常態化的編列特別預算，已到浮濫地步。政府財政不夠健全，大幅舉債融通有如飲酖止渴，嚴重破壞財政紀律。而所得稅制減稅與分離課稅現象充斥，綜所稅制已顯不倫不類。至於財劃法20餘年未修，統籌分配稅款年年引起爭議，深深影響中央與地方間合作關係；國有財產未能有效率的運用，將削弱國家整體資源生產力及其對財政的貢獻。這些重大問題，個個棘手卻必須正視與解決，殷殷期待政府展現魄力妥謀對策。