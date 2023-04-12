法國總統馬克宏結束訪中行程後接受媒體採訪時表示，歐盟應維持戰略自主，不該因台灣議題被捲入美中衝突之中。

每當有人發表挺台言論，關切台海和平，甚至明言反對中共以武力改變台海現狀時，蔡政府都立刻表示感謝，也沉醉在國際相挺的美夢之中，認為一旦中共武力犯台，各國都會直接干預，甚至出兵保台。在此氛圍下，馬克宏的發言，讓蔡政府大驚失色，也感覺極為刺耳。於是台灣親綠媒體及反中人士紛紛嚴詞譴責，甚至稱馬克宏出賣台灣，是「賣友求榮」。

其實馬克宏也希望台海和平。只是深切認知如果台海發生戰事，必然是由美國及台獨人士引起。既然如此，法國為什麼要淌這渾水？

國際間從來沒有真正的國際正義，各國都是以自身利益為重。可以附和美國時，就與美國唱和，但是一旦有違自身利益時，就與美國保持距離。各國在權衡利害之下，絕對不會為了保台而與中共為敵。大家心照不宣，不願意說破。馬克宏直言不諱，道出國際政治的真相，掀開了國王的新衣，也打碎了蔡政府的玻璃心。

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