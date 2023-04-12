法國總統馬克宏，率領龐大的訪問團訪問中國。中國不但給予最尊貴又溫暖的接待，而且裡子十足，帶回滿滿訂單。光是空中巴士，就拿下了中國的超級訂單，160架飛機。

中國領導人，更在北京跟廣州兩度見面深談。中法雙方，更有深入的合作事項。

馬克宏在廣州中山大學演講，見識到中國大學生的熱情與用功。學生對馬克宏的提問，也讓馬克宏驚訝於中國大學生的視野與格局。

馬克宏在回程專機上，接受美國媒體Politico，跟兩家法國媒體訪問。對於烏克蘭跟台灣，他這樣說。馬克宏說，歐洲面臨的巨大風險，是陷入了不屬於我們的危機，阻礙了我們的戰略自主。

馬克宏訪問中國，並且跟中國契合的核心，就在於「戰略自主」這個理念。因為中國所致力實踐的，就是「戰略自主」，並且成就斐然。這個理念，也一直是德國前總理梅克爾，長期心心念念的。這個「戰略自主」，指的當然就是，面對美國主導操控下的，法國的自主。

馬克宏提到，法國不可以成為他國的附庸，要減少對美國的依賴。這什麼意思？這指什麼？面對法國國內現在的艱難內政，馬克宏必然如人飲水，冷暖自知。

如果不是因為美國策畫了俄烏戰爭，然後逼迫歐洲禁用俄國能源，甚至爆破了北溪二號。如果不是美國用美元收割全球財富，製造一次次的金融危機。法國處境怎麼會這麼難？

所以，馬克宏甚至說，歐洲應該減少美元的治外法權，這樣對美國「大逆不道」，卻對歐洲生死至關重要的話。

關於台灣，馬克宏問：「加速台灣危機，對歐洲人有利嗎？沒有。更糟的是，歐洲人自認為應該在這個議題上成為追隨者。」他還認為，「歐洲不應該因為台灣問題，捲入中美衝突。」馬克宏不傻。他完全看得很清楚，是美國在搞台灣問題。而台灣，是中國的底線。法國也好，歐洲也罷，沒有立場，也沒有必要去攪和在美國搞得這件事裏頭。

馬克宏這一趟中國行。顯然是他歷經梅克爾下台後，歐洲完全失控的變成美國附庸，他千折百回，終於下定決心，要讓法國重新回到戴高樂的路線。也就是擺脫美國的控制，不再做美國的附庸，拿回法國的自主權。

所以，為什麼要讓美國獨霸世界？讓世界成為多極，而不是單邊，不是更有利於法國跟歐洲嗎？幫美國打中國，結果法國跟歐洲，只是更受控於美國而已。又有什麼好處呢？

美國立刻大罵馬克宏。華府著名的影子政府「外交關係協會」，立刻派出學者費克斯痛罵：「馬克宏不顧及台灣，說歐洲不應該成為美國附庸的立場，嚴重損害了他歐洲領袖的可信度。」這真的笑死人。難道成為美國附庸，才是可信賴的歐洲領袖？

歐洲有一個很好笑的的反華組織，叫做「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），名字叫做對華政策。但整天搞的是反華親美。總共跨國，也就30幾個國會議員。你要知道，每個國家，你去找一兩個邊緣的國會議員，搞一個這種組織，是很便宜，完全沒有代表性的。

但是，這類組織，在搞錢，在帶風向上，在制約不聽美國話的政客上，倒是很有用。這不，IPAC就立刻出來罵馬克宏，說馬克宏不能代表歐洲。說要尊重台灣人的聲音。那我就好奇了。歐盟為什反對加泰隆尼亞從西班牙獨立呀？為什麼歐洲不肯聽加泰隆尼亞的聲音呀？還有，身為歐洲人，為什這麼想做美國附庸啊？

美國白宮出面說，盟友之間意見不一定要完全一致。美國跟盟友持續通過「歐盟、北約和其他機制」，共同面對「中國對歐洲構成的國安與經濟威脅」。這是什麼意思？

意思是，一、你馬克宏什麼東西？你不聽話，想跑？沒門。我先用國際力量砲轟你。我讓你下台，也不難。二、我美國是北約的主子。我又牢牢控制歐盟裡幾個狗腿國家，把歐盟也搞成我美國的附庸。歐盟委員會主席馮德萊恩根本是我美國發言人。三、我還有G20，我還有一堆國際組織。四、你法國要跟中國友好，那可不成。我說中國是威脅，你就只能把中國當成是威脅。你不要敬酒不吃吃罰酒。

歐盟委員會主席馮德萊恩，之前還警告中國有關台灣問題，說「威脅以武力改變現狀，是不可被接受的。」 而中國的回答，簡單明瞭：「認為可以在台安問題上影響北京的人，都是癡心妄想。」

歐盟最重要的核心國家，就是德國跟法國。德國前總理梅克爾，一直努力在做戰略自主。所以，她致力於北溪二號，跟俄國友好。因為你能源跟安全如果有俄國做靠山，就可以逐步擺脫美國。

但是美國哪能夠讓你歐洲真的自主呢？英國脫歐，跟美國當然有關係。再利用俄烏戰爭，把歐洲搞得烏煙瘴氣。馬克宏在重重危機之下，總算清醒了。他鼓起勇氣，跨出戰略自主的第一步。但是美國正在拉繩子，全力恐嚇威脅馬克宏。瞧，美國的嘴臉。（作者為作家）

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