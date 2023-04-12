爾來研究美中台三角戰略及因應之道，學者絡繹於途。筆者曾著書「政策資源系統」，提及群體資源系統(Group Support Systems)，可應用在公共政策上的監控模擬，制定與學習。綜觀今日美中台關係，也可以國家戰略角度，建構「三角戰略支援系統」(Triangle Strategic Support Systems, T3S)，供決策者在隨機過程制定戰略，以遂行其國家整體目標。

「戰支系統」收納所有美中台相關情資文章、期刊、著作，加以歸納後，藉人工智慧演繹，得出三方情境分析所需情資，以做出對己方有利決策。「戰支系統」採隨機滾動模式，可分秒時日追蹤，提供三方經濟、外交、軍事、政治之參考，以避免陷入「組織迷失一言堂」決策模式，對三方均有莫大裨益。

「戰支系統」發展經費少，只須將現有各子項系統加以整合聯結，人機介面組合，即可應用，茲舉例演示如下：

陸方近日對台軍演已落幕，其將「戰備警巡」和「聯合利劍」兩者結合，目標指向明確、兵力運用靈活，此模式已成今後圍困台方的新模式。

戰備警巡從多方向全面逼近台方，通過演習部隊發布的圖片或短片可清晰看見台灣中央山脈及近岸標誌性建築，顯示出此次戰巡進犯力度大。除此之外，包括驅逐艦、護衛艦從四方逼近，空中多種型號戰機越過海峽逼近台方，多領域強力支援。亮點之一，即山東艦航母編隊作為一個體系力量，在第一島鏈外部署，證諸中方遠海體系作戰能力已大幅提升。

部署在台灣東部外海的山東艦，對圍台具有重要戰術及戰略意義，因為航艦編隊及艦載軍機的海空控制半徑達數百公里，可切斷外部勢力干預，而編隊長程飛彈可有效打擊東部軍事基地。這些隨機情資可藉「戰支系統」，提供美台雙方研判，做出有力反制措施，有效因應變局。

「戰支系統」亦可勾勒美方最新的動態情勢：雖然美中制度不同，可持續長期競爭，美方為自身經濟利益及核戰避險，其「逢中必反」將調向「競爭共存」政策。美方國內分裂嚴重，有自由派與保守派左右分裂，也有上富下貧之差距，但美方善於自我檢討修正，不至於步蘇聯、奧匈帝國、鄂圖曼帝國快速衰弱後塵，仍將持續稱霸數年。

至於台方避戰關鍵，除了使陸方軍事上勿樂觀，也須讓其抱持在政治上不悲觀，面對陸、台量體懸殊，顯然不能單靠軍事來維持和平。事實上蔡麥會風波，除美陸管控外，馬英九訪陸也一定程度上替局勢降溫，因此行突顯兩岸並非只能一戰，仍存善意互動與互信之可能。台方以小事大，固不能漠視武備，但只對抗而不尋求和解，結果必然萬劫不復，死生之道要深察。

（作者為美國清華智庫董事長，維吉尼亞州）

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