交通部觀光局舉行觀光業界座談會，業者大吐缺工苦水，希望在不失國格前提下，盡快開放兩岸旅遊，增加長天數旅遊的遊客，嘉惠南台灣旅遊業。交通部長王國材說，對岸仍禁止觀光客及團客來台灣，大家還在努力，「再等一下」。

解封後，各國觀光界大力爭取陸客，馬來西亞、泰國觀光業賺得滿缽滿手，日韓兩國也不惶多讓，為何陸客偏偏不來「人不親土親」的寶島台灣呢？真的是因為對岸官方禁止嗎？還是因台灣堅持國格以致協商無門呢？

陸客厭棄來台觀光，並非始於今日。兩岸開放陸客來台觀光之初，陸客基於親情與好奇，蜂擁來台。無奈，台灣基礎建設長期滯後，陸客來台赫然發現墜入改革開放的時光隧道裡；再加上台灣觀光業殺雞取卵，大陸觀光團來台旅遊的共同經驗竟然是「起得比雞早，吃得比豬差，跑得比馬快」，口耳相傳，聽在早已「共同富裕」的大陸同胞耳裡，哪有人傻到來台灣觀光，花大錢還受罪？

不僅如此，2016年以還，台灣仇中抗中又去中，陸客最愛的故宮博物院，政治掛帥，國寶蒙難；連年耗費巨資向美軍購，揚言海灘布雷、全民皆兵巷戰抗敵;動輒將大陸來台人士視為共諜，起訴下獄；媒體言論充滿仇中肅殺之氣，歪曲大陸近年發展與進步，如今，甚至連大陸高鐵座位沒有靠背這樣無知無恥的謊言都能登上媒體!別說國格，連人格都蕩然不存，誰敢到這樣的亂邦旅遊？

如今的台灣，如今的兩岸關係，幾乎都倒退回冷戰時期了，一個「負責的大國」如何能開放人民赴台觀光旅遊？台灣寧願耗資53億台幣補貼國際觀光客，卻不願意用同樣的力氣去化解兩岸的緊張情勢，看在北京眼裡，哪裡會相信台灣協商交流的誠意呢？

要不，試著將那53億經費用來進口大陸的雞蛋，說不定還真能換來大陸觀光客入境呢！反正，現在進口的雞蛋大多是來自大陸的，何必讓他國賺一手？何必花大錢補貼蛋商，還逼著台灣消費者吃下貴森森的雞蛋？

吸引陸客來台灣觀光旅遊，鑰匙一直都在台灣手裡！

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