民進黨自從提出了「兩岸互不隸屬」好生得意，但是對不起，這是廢話一句。這只突顯出民進黨的中文很糟糕。什麼是「隸屬」？隸屬有兩個意義，第一是工人使喚僕役，出自韓非子。第二，從屬（受管轄）。這第二個意義是民進黨想要表達的，就是彼此不受對方管轄。這個不是大家都知道的事實嗎？還需要民進黨這麼大聲旗鼓來昭告天下？

只是民進黨似乎不知道，互不隸屬並不代表不同屬。就像德法同屬北約，但互不隸屬。就像澳洲與加拿大同屬大英國協，但是互不隸屬。只是到了兩岸關係，因為內戰形成分治，變成是互不隸屬的兩個地區，但是屬於一個中國。這是中華民國憲法的內涵。

小英在批判馬英九的九二共識時說那是70年代的論述，不符合當前的「環境」。

其實小英想表達的是兩岸同屬一中不符合國人的「感受」，這一點的確是事實。但是卻非常符合當前環境，甚至比過去更有甚之。什麼是環境，就是外在情勢，試問當前國際上的「世界上只有一個中國」有改變嗎？

儘管美國眾議會議長麥卡錫以台灣總統稱蔡英文，但是還是不忘強調美國的一中政策，才剛剛訪問中國大陸的法國總統馬克宏，也公開表示世界上只有一個中國。在世界上只有一個中國的「國際共識」下，選擇承認中國大陸的國家越來越多，選擇承認中華民國的國家越來越少。甚至蔡英文訪問的瓜地馬拉，總統也不忘表示台灣代表一個中國。那個一中，小英連走到邦交國也丟不掉。

那麼如何在這種局勢下不要被對岸逼到無路可走？就是主張兩岸「同屬」一中，這個同屬這兩個字看似沒有什麼神奇，但是卻有對等的意義在內，其實是高招。也就是在不違背中華民國一中憲法下，想出來的一個互不否認以及營造對話基礎的共識。同屬沒有誰尊誰卑的問題。把兩岸放在同等的交流平台之外，也在國際上讓中華民國有參與的空間。

當前真正的兩岸環境是什麼？大陸現在的軍力比起九二年要強大不知多少，其實是大陸方面應該拋棄九二共識，因為環境已大不相同。現在的大陸，並不需要和台灣平起平坐。只是對岸了解到台灣還是有許多民眾像馬英九一樣，認為自己不只是台灣人，還是中國人，所以沒有拋棄九二共識，而在美中對抗之下，這有可能是台灣避戰的最後一張牌。

俄烏戰爭難道沒有提供一個最好的教材嗎？烏克蘭本來是個獨立的國家，俄羅斯只要它保持中立，不要向西方太靠近就好。就像台灣一樣，烏克蘭人本來的「感受」是分裂的，有的親西方，有的親俄羅斯。但是執政者大走民粹主義，鼓吹民族主義，欺壓國內親俄的民眾，使國民的感受越來越偏向西方，然後在沒有舉行公投的情形下，把國家帶往北約的路上走，引爆俄羅斯的侵略，請問現在烏克蘭有比之前更加獨立嗎？更加有主權嗎？還是淪為西方的旗子？替美國打代理人戰爭？

高舉兩岸互不隸屬的民進黨，沒有意識到其實是自己在走隸屬路線，當一個國家過度依賴美國，這對台灣絕對不會是有利，而且照這個路線走下去，在美中競爭路線其兩岸擦槍走火機會越多，因為海峽中線沒有了，台灣領空被飛彈穿越了，請問接下來會是什麼？

2024年總統大選，就是一個同屬主義與分離主義的選擇，更是一個和平與戰爭的關鍵時刻！

（作者為資深媒體人）