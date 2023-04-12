只不過因為台北市立敦化國小合唱團的學童們，應電視台之邀，錄製了由方文山作詞的《我們同唱一首歌》音樂MV，竟就自4月11日起，先是由台北市議員簡舒培、陳賢蔚以召開記者會的陣仗，無情地撻伐、誣指歡唱的音樂小天使們，為「中共大外宣的工具」。今日，民進黨立委張宏陸更直指敦化國小校長必須負起最大責任，並怒斥：「連這種判斷力都沒有，他沒有資格當校長！」

怪哉，由金曲獎得主方文山作詞的《我們同唱一首歌》，何以就得慘遭陸委會認定為「統戰歌曲」？回顧戒嚴時期的行政院新聞局，起碼是依循《出版法》進行審查，而有所謂的「禁歌」清單。但《出版法》早自1999年即已宣告廢止。今日民進黨的陸委會，怎竟就目中無法的自我放大，成了箝制憲法保障之自由創作與演出權的「太上皇機關」！

屢屢牴觸《大陸委員會組織法》的民進黨陸委會不興利，已是台灣之大不幸，另若再以民進黨的「腦綠文字獄」來看張宏陸三字，則「宏陸」是不是應該趕緊前去申請改名？畢竟，依「腦綠文字獄」的抹紅邏輯，怎麼可以「宏陸」？根本就應該要「殺陸」、「砍陸」、「絕陸」、「滅陸」才行，是或不是？

民進黨人仇中反陸已到了失去理智的地步，完全不顧及法律對人權、著作權的保障，也不在乎《兩岸人民關係條例》的規定，上綱上線，無法無天。既然如此，民進黨何不先把有「中」字「陸」字的名字改一改，就從張宏陸以身作則開始吧！

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