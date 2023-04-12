對於國民黨2024總統大選何時提名，朱立倫終於鬆口黨內已經準備好了，而侯友宜也表態「隨時可上場」。朱侯兩人一掃疑雲，態度逐漸清晰化，主要也與近期藍軍基層焦慮擴大，為防止黨內異音進一步轉化為具體的「疑侯論」，將不利2024總統大選，因此兩人此次清楚表態，也是給支持者吃下定心丸。

國民黨內輔選人士私下均認同，侯友宜是國民黨當前最適合參選2024總統的人選，一方面除民調上相較其他人選有優勢，二方面是侯友宜歷經兩次新北市長選舉，已經歷過民進黨鋪天蓋地的攻擊，但結果都是高票勝選，顯見侯對民進黨的攻擊有相當抗性。

不僅如此，新北市人口組成複雜，外移人口多，各縣市同鄉會都能影響選舉結果，幾乎可看成全國選區的縮影。而國民黨乍看之下在新北執政多年，實際上近幾屆立委席次都處於弱勢，侯個人能在新北穩居優勢，代表其是多數選民較能接受的人選。

然而，侯友宜有現任市長的包袱，侯陣營一直想避開議會質詢後再接受徵召，也就是希望國民黨拖到6月左右再提名。對此，朱立倫也了解狀況，因而才會對外說要替「主要候選人」排除障礙，並將前面這段期間定義為「團結非綠階段」。

但情況卻不如他們預想的容易。侯刻意避談總統大選，態度曖昧，會讓黨員懷疑他並未打算承擔；而朱為拉攏非綠，去接觸郭台銘、民眾黨，也讓基層懷疑朱還有「其他打算」。尤其民進黨已經定於一尊，確定提名賴清德選總統了，藍軍立場若持續混沌不明，自然會讓支持者焦慮。

尤其近期幾份民調都顯示包括侯友宜在內的藍營人選，民調都呈現下滑趨勢，理由很明顯就是因為侯曖昧不明的態度，還有黨中央舉棋不定的作風，讓藍營支持者回想起2020大選時，讓藍軍敗給不團結的慘痛經驗又將再度發生。

這樣的轉變，逼得朱立倫跟侯友宜不得不採取行動，除了在現階段可談論的範圍內，盡可能地暗示將提名侯友宜，而侯也展現出隨時準備上陣的決心。昨天，侯友宜以立委提名小組成員身分，罕見出席國民黨的中常會，其實就是與朱立倫同台展現團結共打2024的意象。

不可否認的是，這段期間黨內各種放話不斷，已經傷及國民黨選情，黨內也確實有部分「疑侯論」，這不僅對侯友宜有傷，也對國民黨整體選情有傷。這迫使黨中央不得不與侯聯手把立場表達得更清楚，趁黨內部的自我懷疑轉變成嚴重的自我矛盾之前，先斬斷這樣的禍根。

既然國民黨中央跟侯友宜已逐漸有共識，國民黨公職就應該致力於營造團結氛圍，全力支持侯友宜。接下來，就要確信自己所提名的候選人會贏，唯有國民黨自己夠團結，支持者才不會動搖，中間選民也才會願意買單。