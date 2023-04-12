這次解放軍東部戰區環台軍演是一次非常典型的多軍、兵種聯合軍事行動演習，他具有非常強的針對性，也就是圍封打擊台灣，徹底軟化並毀滅其防禦能力，拒止外軍於台灣戰場之外，消滅任何型式的介入。

很出人意料之外的是，此次軍演是包括了環台「戰備警巡」和「聯合利劍」演習，將兩個軍事行動合二為一。最初戰略專家張競博士還在推敲解放軍軍語上沒有的「戰備警巡」涵義，殊不知他們是指海、空兵力攜實彈越過臺灣海峽進行戰備巡邏，這裡面包括了極強烈的主權堅持內涵，這是我們必須特別警惕的，在國安會議的袞袞諸公們，切勿未經深思後果，過分相信外力「支持」而恣意施壓軍方輕啟戰端。

此次環島戰備警巡和「聯合利劍」兩個軍事行動同時舉行，對台灣禁閉的力度更大，從四面八方整體性的對台灣形成沒有喘息空間的緊逼壓縮態勢，對我軍爾後在持久作戰上極其不利。而且，在警巡方面也會進一步牽扯到主權的爭議，這會輕易躍昇到兵戎相見，必須極謹慎處置。

此次軍演8日演練重點是兵力展開，檢驗部隊在聯合作戰體系下奪取制空權、制海權、制資訊權的能力，任務部隊同步組織環台灣戰備警巡進逼，塑造全向圍島懾壓態勢。

9日，多軍兵種部隊對台灣及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢。10日，軍事科學院研究員趙小卓認為，「主要演練孤島封困作戰，陸、海、空及火箭軍等所有任務部隊火力打擊從台島及其周邊向台灣東部、西太平洋深處擴展，既封困台獨分子，也阻止外部勢力干預。」

當日，戰機就出動97架次創歷史新高，其中越過中線及進入台灣西南空域者就高達51架，這裡面還包括東部空域出現航母艦載的殲-15型機4架編隊飛行。這表示山東號航母已在打擊台灣東部海域目標及東部關鍵目標的最佳打擊位置，其顛倒作戰正面的效益，對台灣防衛上有極關鍵的重要性；再者，此位置攔阻了對台灣應急外援的唯一路徑與直接威脅外軍介入的企圖。

此間很多人都認為此次軍演規模太小，共軍有一點色厲內荏，其實不然，內行人看門道，僅聯合軍兵種之運作順利的程度，就深深值得我方警惕。反觀我們近年來，美方以「不對稱作戰」為由，強迫我軍買的魚叉飛彈、微型飛彈艇、海馬士火箭、地雷……，面對強擊，除了深挖洞外，所有的武器哪一樣可以派上用場？

我認為與其誇誇其談國安大計，不如先思考全台小學生戰時疏散到鄉間的計畫，以保全國家未來的幼苗，不要讓他們連同陪葬、玉碎。

（作者為海軍退役中將）