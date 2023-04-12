聯合國在2022年12月23日曾根據一項數據估算，印度在2023年4月中旬將首次超過中國成為世界上人口最多的國家。最主要原因，也是因為隨著經濟穩定發展，印度人口已持續增至14.1億，因此，聯合國被預計會在今年4月中下旬將會正式宣布：印度已取代中國成為全球人口最多的國家。

在十幾年前，聯合國與各類人口研究機構都預測印度將成為世界人口第一大國的時間，但是絕沒想到才剛邁入2023年，數據就顯示著這一刻已經到來，印度人口超越中國的時間比先前各項預測都要快得很多。

而印度的人口超過中國，成為世界上人口最多的國家後，它所帶來的影響，勢必將讓印度成為成長最快的經濟體；尤其目前印度也已是全球第5大經濟體，這種種的進步，確將為印度的「國家發展」帶來全新的面貌。

另外，根據一本名為《快科技》的雜誌，它所引述外媒分析的報導就指出，印度的「體量」會提升其國際地位。譬如，印度在氣候變化等全球議題上，將發揮著越來越重要的作用。

但另一方面，它也會有負面影響。根據聯合國預測，2064年印度人口將增至17億，管理人口將成為該國面臨的挑戰，龐大的人口規模給民生用水和能源帶來壓力。媒體報導也說，面對迅速增長的就業人口，國家創造優質就業環境的能力也受到考驗。

不過報導也說，印度人口不僅多，而且年輕，全國平均年齡僅為28歲左右，這將是一股產業能力大幅提升的力量。再加上印度法定婚齡為女性18歲、男性21歲，但童婚在印度一些地區依然普遍。聯合國推算，印度有大約2.23億女性在未成年時結婚，婚後生子的能量將繼續成長，使得印度持續有生產能力。

目前印度國民年齡中位數超過28歲，有超過10％的印度人年齡逾60歲。隨著勞動年齡人口的減少，贍養老年人將成為政府資源越來越大的負擔，家庭結構將必須重塑，獨居老人將成為越來越令人擔憂的問題。

印度成為全球人口最多國家後，像BBC就認為，它可以增強其獲得聯合國安理會常任理事國席位的要求，以提升它一直在追求的國際地位。而且印度是聯合國創始成員國之一，並一直堅稱得到常任理事國席位的要求是合理的。國際地位的提升，一直是印度所期待的目標。

但是，人口眾多也有負面的影響。根據聯合國官方網站指出，「生育率高的國家往往是人均收入低的國家」。隨時間推移，全球人口增長越來越集中在世界上最貧窮的國家，其中大多數在撒哈拉以南的非洲，但也包括在南亞地區的印度。

雖然印度的高等教育較為發達，但是基礎教育卻是一個嚴重短板，普遍存在著城鄉教育資源分配不均、公立學校教學水平普遍低下，及女童入學率始終偏低等問題。

在產業結構方面，印度農業人口占據總人口的70%以上，不過，這部分勞動力整體上受教育的水平低，農業部門已無法吸納如此多的勞動力。

自1947年獨立以來，印度人口雖然已經增加了超過10億，但回顧過去幾十年來，該國的人口增長率確實一直在下降中，並沒有兌現「人口災難」這種可怕預測。所以人口統計學家表示，印度人口比中國多，已不再是一個「令人擔憂」的重要問題。

（作者為澳門理工大學名譽教授）