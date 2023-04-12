蔡英文總統與馬英九前總統，近來分別出訪美國與大陸，與此同時共軍演習則打破擾台單日記錄，國防部公布高達91架次共機現蹤台灣周邊，共艦則持續逼近本島周圍海域，兩岸關係在年初短暫回暖後再次惡化。至此台灣社會對於前後任總統的出訪，逐漸浮現兩股路線之爭的熱議和討論，相異機構的民調對於「雙英出訪」的評價則是各有千秋，顯示各界面對中美競爭下的台灣未來，具體方向尚未產生共識。

近來各大單位的民調，整體而言民眾對於前後任總統的出訪較為認可，其中啟思民本基金會針對「雙英出訪」進行調查，蔡總統與馬前總統分別獲得5.56與5.66分，《菱傳媒》委託皮爾森數據則有47.8%滿意蔡總統訪美、31.8%滿意馬前總統訪陸，至於正國會系統的民調為62%認可蔡總統出訪，針對馬前總統出訪則連結兩岸觀感，57%認為大陸是破壞兩岸和平發展的因素。綜觀以上民調，或可得知無論是蔡總統或馬前總統的出訪，皆可藉此鞏固台灣兩大意識型態陣營的支持者，同時亦顯示台灣即使近年來在執政黨一面倒親美的政策方針下，前任總統訪陸依然擁有足夠的市場接受度，意味台灣民眾對於兩岸關係仍抱持相當程度的重視和關注。

蔡總統與馬前總統的出訪，代表著台灣對外方針的選擇正位處關鍵的十字路口，同時前後任總統全然迥異的政治光譜，以及中美競爭下的動態性區域政治失衡，導致我方在面對國際強權的論述和路線，往往呈現搖擺不定的尷尬態勢。

首先馬前總統卸任後訪陸，除卻彰顯其任內「九二共識」方針符合台灣利益之外，同時前總統登陸的政治象徵與意義，伴隨訪問期間「中華民國論述」的屢次強調，意味著陸方默認「一個中國」內涵更加彈性，同時對台政策的策略和手段亦趨靈活。蔡總統「過境外交」也取得歷史性突破，一舉開創我方元首於美國本土會晤美方第三號人物的先例，然而府方本次並未高調宣揚台灣的外交成就，相對謹慎的作風反映著執政黨低調面對日趨複雜化的美中台關係，尤其台海局勢的擦槍走火早已瀕臨危機邊緣，更甚者則是美方是否確實會依約援助我方，觀察近來台灣各界「疑美論」蔓延即可一窺其中端倪。

台海局勢的兵凶戰危，在近日共軍破紀錄擾台下，在美中對立的催化下，全球關注台海情勢的熱度逐日升高，如同歐盟執委會主席范德賴恩上周公開呼籲，台海和平穩定「具有至高重要性」。然而隨後法國總統馬克宏一席台灣問題「脫勾論」，卻也道出各國強權長期以來，無意捲入兩岸紛爭的共同心聲，對照本次雙英出訪代表的路線選擇，究竟何者較為符合台灣利益與價值，並且確實有效維持兩岸關係和平與穩定，明年大選將交由選民的智慧來決定。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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