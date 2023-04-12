民進黨中執會通過由副總統賴清德參選2024總統大選，賴清德也發表談話，力拚「總統高票當選、國會單獨過半」，要實踐「民主團結」、「民主治理」及「民主和平」三大民主行動。但從近日民進黨內的初選紛擾與互相攻擊來看，賴清德要如何達成民進黨的民主團結，似乎已浮出大片烏雲。

以台北市為例，除了吳沛憶、洪健益等現任議員公開投入初選之外，現任議員王世堅也投入第二選區的初選，對戰現任立委何志偉。這意味著，先前賴清德要求「現任議員避免投入立委初選」的誠信條款似乎已成為一張白紙，被黨內許多派系視而不見。

而在第四選區，雖然現任立委高嘉瑜不需要面對黨內初選的挑戰，但代表台灣基進、去年參選議員高票落敗的吳欣岱，已經喊話要與高嘉瑜一較高下，這不僅獲得部分綠營選民的支持，也獲得徐國勇的聲援。這讓各界難免聯想到，是否是英系藉由這種若有似無的造反手段，要給賴清德主席穿小鞋？

但這種看法不盡然正確。畢竟，如果從全國的範圍看來，被歸屬於英系的劉櫂豪、陳明文等人，大多早已公開表態支持賴清德，所以英系並非全派系都與賴作對。

但是，如果從民進黨台北市黨部前主委黃承國12日發表的臉書貼文來看，他公開向黨中央嗆聲全黨都知道的「大金牛」掃了嗎？那個爸爸做完媽媽做，媽媽做完兒子做的財團掃了嗎？那個陷害同志整天造謠抹黑的人處理了嗎？從這些攻擊性十足的說法來看，確實能清楚看出是「哪些英系」在挑戰賴清德了。

黃承國被賴清德以排黑條款名義砍斷參與黨務之路，企圖反撲不難理解。因此，去年選後曾發難批判黑道介入黨務的何志偉，自從公開表態支持賴清德後，「炮打何志偉」顯然就成為了黃承國挑戰賴清德領導威信的方式之一；就連前次總統初選也公開支持賴清德的高嘉瑜，也一起成為被鎖定的對象。換言之，黃承國與其盟友將矛頭指向何志偉、高嘉瑜，可以說是項莊舞劍、志在沛公，就是為挑戰賴清德而來。

然而，面對眼前的黨內反撲，其實是賴清德可以發揮的絕佳舞台。畢竟，賴清德之所以能號召部分綠營支持者在歷經去年九合一敗選後回流，就是期待看見他能夠與蔡英文有不一樣的表現；這也促使他先前一上任黨主席，就積極推動排黑條款、誠信條款。

冠冕堂皇的理想誰都會喊，但真正的考驗是，如果真的有黨公職逾越了排黑條款、誠信條款，試問賴清德要如何面對？要如何約束？甚至是制裁？對自己人不能有兩套標準，絕對是自詡改革者的最大難題。

隨著初選即將開打，如果逾越紅線的公職至今仍未受到任何約束，甚至連口頭告誡都沒有，這勢必將嚴重衝擊賴清德的領導威信，也讓選民對他的改革決心打上問號，牽動總統選情。

若賴清德無法拿出領導力處理黨內挑戰，用行動證明改革力道，支持者大失所望的結果，選情將更加艱困。因此，甫獲得提名的賴清德，當務之急就是落實誠信條款、反黑金承諾，唯有做到這些基本功，才能算是通過總統大選的第一場試煉。

（作者為自由撰稿者）