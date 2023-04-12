根據《日本經濟新聞》報導，美國太平洋陸戰隊退役指揮官史蒂文‧魯德爾，計畫在今年5月初率領25家美國國防承包商組成的代表團訪問台灣，討論無人機與彈藥的合作研發與生產。

這項訪問是由美台商會會長韓儒伯向日經透露，美軍火商代表團此行除了與台灣國防產業代表進行會談，也希望與蔡英文總統會面。對此，國防部刻意低調表示，此為「民間產業合作」性質。

據了解，這是自2019年以來，美方第一個國防產業大型訪台代表團。日媒認為，此為華盛頓協助台灣防禦的舉措，民進黨立委則認為這是台美外交關係的一大突破。

蔡總統日前在美國與眾議院議長麥卡錫會面時，麥卡錫就提出要加速對台軍售，當時引發不少國人的反感，一方面擔心台灣又要付出大筆金錢去買美國武器，另一方面更憂心兩岸情勢會更加緊張。不料，蔡英文返台還不到一周，美方即宣布如此大規模的軍火代表要來訪，顯見台美早已談好升高雙方軍事合作。

事實上，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級副總裁瓊斯，在今年1月的一份報告就提出建議，美軍方應該要跟海外夥伴共同生產軍火，以因應台海戰爭對彈藥、軍火的需求；而國防部長邱國正也在3月間證實，正與美方洽談將美軍在東亞地區的儲備彈藥改存放台灣。

從智庫建議到大型軍火商代表團訪台，美方這一連串的動作按部就班、籌畫已久，蔡政府則完全配合美國要求，將台灣一步一步推上火線。台灣真的會變成《經濟學人》所說「地表最危險的地方」嗎？如鯊魚聞到血群集而至的美國軍火商，令人毛骨悚然。