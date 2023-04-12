日前，日本的日經新聞在未經查證的情況下，指控國軍有九成人士將情報販賣給中國大陸，甚至質疑國軍內部的中國成份，使兩國無法合作抗中。針對此一不實消息，國防部長邱國正再度嚴正駁斥，雖總統府事後有發出抗議新聞稿，但若論及汙衊國軍的始祖，民進黨恐怕脫離不了關係。

長期以來，民進黨為操作族群對抗，在陳前總統、馬前總統任內多次針對國軍的中心思想提出質疑，甚至認為國軍內部出現思想親共、投共的成份，長期以來扮演著仇恨國軍的角色。當年在年金改革前，許多民進黨官員不但批評退伍軍人的退俸為肥貓，甚至質疑國軍長期以來親國民黨、蔣中正，諸如此類的行徑，在臺灣可算是第一批汙衊國軍的始祖。

日經新聞的爆料，反應最大的莫過於退輔會主委馮世寬，馮主委在立院接受備詢時，甚至動怒說出一些不雅字眼來反駁，雖然部分立委希望主委能針對內容進行修正，但曾為國軍出身的馮主委，斬釘截鐵地否決修正的可能。

總統府、外交部、駐日代表雖然事後有發出聲明，但就內容強度及用字遣詞而言，其批評力道相對和緩，至今日經新聞總部也尚未做出回應，讓人感到相當遺憾。本文深知，在軍隊國家化的今日，國軍的所作所為皆會受到各界檢驗，無論是年度預算額度、軍事裝備採購案、兵役制度改革等，而國軍長期以來也的確願意接受各界質疑，並盡力改革以達盡善盡美。

國軍效忠的對象為中華民國，長期以來接受民主、自由等普世價值，對於投共或甚至是洩密的官士兵，絕對是從嚴懲處，而平時的政治作戰教育也努力執行，在今日早已民主化的臺灣，國軍依然奉行保家衛國之責，絕無日經新聞的誇大之詞。

對於本文而言，身為三軍統帥的蔡英文總統，對於此事竟未表達強烈抗議姿態，僅由總統府發言人作為回應，這不但有失三軍統帥之格，更會讓外界質疑究竟蔡總統是真挺國軍還是裝模作樣。

今日的國軍，是一支效忠中華民國與憲法的部隊，保衛的對象乃是臺澎金馬等地與兩千三百萬臺灣民眾，這不但是國軍長期以來的政治信念，更是現役軍人必須恪遵的原則，倘若違背誓言則會遭到國家嚴懲。日經新聞在未經查證下肆意報導，不但有辱國軍尊嚴，對於臺日雙邊關係更沒有實質助益。

我們固然要譴責日經的不實報導，也要針對汙衊國軍的始祖進行批判，畢竟從過去到現在，傷害國軍現役與退役最深的乃是民進黨，無論是當年的年金改革、部隊去蔣化、軍歌改革之嫌，或是長期以來對於國軍的惡意標籤，國軍不但沒有獲得民進黨的平反道歉，日經新聞也尚未做出任何回應。（作者為專職作家）

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