民進黨正式宣告由賴清德代表參選總統，他在中執會後慷慨激昂的談話，等同於民進黨2024競選政綱，亦可視為「賴清德路線」的定型。兩岸論述部分，賴清德的主張雖然符合預期，但這套左右撕裂、自我否定的兩岸論述，不但難以說服台灣人民，還可能誘發一場新的台海危機。

大陸對民進黨保有彈性

明顯能看到，賴清德的兩岸論述「面面俱到」，力圖迎合台灣每一個光譜的民意，以凝聚社會共識：面對獨派基本盤，他重申「台灣已經是主權獨立國家」；面對當初形同陌路的蔡英文支持者，他再次強調延續「中華民國台灣」、「互不隸屬」的論述；面對中間選民，他首次喊出「台灣沒有統獨問題」；面對泛藍選民，他罕見以較大篇幅表示兩岸要交流對話、和平共榮。

什麼都想要，註定什麼都得不到。「賴清德路線」與其說是具有個人色彩的兩岸新論述，不如說是台灣各種光譜兩岸主張的揉合，通篇充滿邏輯的矛盾。比如，賴清德將2024大選塑造為「民主與專制」的選擇，暫且不說這是民進黨30年來百念不厭的陳詞濫調，更是對賴清德主張「兩岸交流合作」的巨大諷刺：既然民進黨眼中的對岸是極權、專制的代名詞，那台灣為何要與對岸交流、合作？

頗具玩味的是，賴清德在這次談話中，表示兩岸要增進了解、理解、諒解、和解，可謂「賴版八字方針」，雖然對照柯文哲的「五個互相」，似有拾人牙慧之感，但還是能解讀出，這「四解」在回應近期陸方提出的「要和平、要合作、要發展、要交流」的「四要」。站在民進黨的角度，不啻是一次對北京的善意，但在賴清德「台灣已是主權獨立國家」、「台灣不是中國一部分」等明顯違反《中華民國憲法》的論述面前，所謂「四解」豈不是與欺騙無異？

就在同一天，外媒傳出大陸即將在台灣北部設置禁航區的消息，陸商務部也啟動涉及2455項產品的對台貿易壁壘調查，而調查結束的最晚時間恰好壓在2024投票日前一天。儘管大陸官方或學者尚未做出任何解讀，禁航也從3天縮短為27分鐘，但這兩個動作給外界帶來的想像非常清晰：禁航區與武力攻台有直接關聯，對台貿易壁壘調查不僅令兩岸經貿「清零」，台灣人民未來恐面臨「N缺」困境。

北京一直以來試圖區分台獨和台灣人民，但很多動作最後都無差別地令台灣人民感受到不安或敵意。大陸這次新釋出的威懾性舉動，會不會再次把台灣民意往反方向推，還需觀察。不過，禁航區、中斷貿易尚屬主觀解讀和猜測，國台辦記者會上發言人朱鳳蓮的表述，反而能看出大陸官方對民進黨仍有彈性和迴旋空間。

切割中國堵死自己後路

朱鳳蓮的原話是：「我們希望民進黨當局順應民意，放棄台獨立場，盡快取消阻礙兩岸人員往來的各種限制，恢復兩岸正常交流合作，增進兩岸同胞福祉。」這段話並未明確要求民進黨政府接受一中原則或九二共識，只提及「放棄台獨立場」。陸方對民進黨政府的態度，似乎回到了承諾「四不一沒有」的陳水扁時期，只要民進黨以適當方式和台獨切割，兩岸交流就能恢復正常。

從此次蔡麥會後北京的軍演動作來看，大陸的和統基本政策並未改變。馬英九歷史性的大陸之行更加證明，如果回歸《中華民國憲法》架構，認同台灣地區、大陸地區同屬中華民國的法理事實，台灣完全可以對等、尊嚴地與大陸交流，兩岸關係也可以脫離兵凶戰危的險境。

這本是賴清德的歷史機遇。因為，作為民進黨內眾星拱月的派系共主，賴清德應具備調整民進黨兩岸路線的能力、格局和權力基礎。如果能主導民進黨通過決議文，將「以中華民國憲政體制、兩岸條例處理兩岸事務」寫入黨綱，那麼這個類似「凍獨」的動作，或將開創兩岸永續和平的新篇。

遺憾的是，從參選談話來看，賴清德依然以高姿態、高分貝批判馬前總統的大陸行，否定《中華民國憲法》架構下的兩岸定位，切割台灣、中華民國與中國的連結，無異於堵死了自己的後路。由此，2024大選是否會迎來一場更嚴重的台海危機，將取決於台灣人民的選擇。