立法院11日三讀通過「行政院組織法」第3條修正草案，正式將農委會升格為農業部。農委會主委陳吉仲在該法案完成初審後，忍不住哽咽，激動落淚。

印象中，陳主委常常哽咽，而且非常專業。

2018年11月29日，當北農董事會通過解任吳音寧後，陳吉仲面對媒體時「哽咽」，稱不該讓非專業來糟蹋吳音寧。

2018年12月4日，當前農委會主委林聰賢被迫下台時，陳吉仲面對媒體時「哽咽」，稱一定會跟林聰賢同進退。

2019年3月12日，當陳吉仲南下彰化二水開記者會，宣布河川公地農民納農保，想起小時候爸爸在河川地耕種情景，不禁「哽咽」。

2019年6月17日，當農委會決定禁用便宜有效的巴拉松農藥時，陳吉仲面對媒體時「哽咽」，稱不捨父親當年因使用農藥差點眼睛都挖掉。

2019年12月11日，當雲林農民抗議花生之亂時，陳吉仲面對媒體時「哽咽」，稱只有一個心意就是要照顧農民。

2020年4月15日，當立法院審查農民退休儲金條例草案時，陳吉仲面對媒體時「哽咽」，稱從來沒有人把農業當成職業看待。

2020年6月18日，當台灣自口蹄疫區除名時，陳吉仲面對媒體時「哽咽」，稱台灣豬農24年的痛終於可以劃下一個句點。

2021年3月30日，當與環團談三接與藻礁時，陳吉仲在攝影機前「哽咽」逾30秒，稱不捨友人罹患肺腺癌。

2021年9月19日，當大陸宣布暫緩進口台灣釋迦和蓮霧，陳吉仲帶著「哽咽」的聲音控訴、痛罵、指責大陸做法不符合國際貿易規範。

所謂政治是表演的藝術，但是一旦表演過頭了，就會變得虛假與噁爛。當一個部長級的官員，把自己變成一個好像八點檔連續劇裡頭的三流演員，動輒哭哭啼啼，這實在是國家最大的悲哀。

今天在蔡英文政府底下當官的特色就是要聽話跟反中，至於能力與擔當都是細微末節，一點也不重要。陳吉仲無疑是中華民國有史以來最廢的一個主委，也是一個最沒有擔當、最沒有專業、最唯唯諾諾、最配合黨、最聽話的農委會主委。但是憑藉著常人所不及的哭功，一路官運亨通，步步高陞，正是「上有所好，下必甚焉。」

台灣的農漁牧業在陳吉仲任內，無論是出口貿易，產銷均衡，品質管控，都出現了極大的問題，陳吉仲既沒有能力解決問題，卻只會用「花錢補助」與「民粹語言」這類的政治手段來暫時拆雷。其結果就是台灣既無力拓展其他的海外市場，對大陸農漁產品出口的依賴也持續不斷增加。

然而陳主委一路走來卻受到高層厚愛，這要歸功於陳從萊豬進口、1450養網軍、灑錢補助農損、農會收歸國有、農產外銷政治化、到販賣愛國水果，一路聽從黨的指示，護航黨的政策，毫無專業可言。尤其這幾年陳主委對於「以農抗中」更是無役不與，不計毀譽地在鏡頭面前哽咽落淚，堪稱是蔡英文手下的「第一哭將」。

古人云：「男兒有淚不輕彈，只是未到傷心處。」台灣的農牧漁業在陳吉仲主委的帶領下「缺蛋缺水缺豬肉，賤菜賤果賤石斑」，從未曾見陳主委落下一顆英雄淚，如今眼看仕途遼闊，官運亨通，卻終於忍不住喜極而泣。這坐實了陳吉仲主委果然是用眼淚「抗中保台」的台灣第一勇士，跟那些黑熊部隊一樣，都是「哽咽悲情挺民主，嘴炮抗中護台灣」的白蓮教徒和義和拳民，正是「台灣黑熊，武林至尊，吉仲不哭，誰與爭鋒？」

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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