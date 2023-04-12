最近都說參選總統要耐打，也要量化、質化分析民調支持度。侯友宜今年過年後，應該是台灣政治人物被打得最嚴重的人，可謂體無完膚，但迄今卻還在侯侯做代誌，不外就是侯友宜最耐打。

一、被媒體打到不成人形，仍屹立不搖。怕媒體打就不要進政治廚房，媒體是永遠的反對者，不打政治人物才怪。問題是，許多媒體不分青紅皂白、不經查證，更甚至受人託付，見侯就罵、就批、就砍，沒有是非、沒有證據，顛倒黑白。

二、民進黨執政不行，選舉最厲害，尤其是面對政敵的攻擊，無人能出其右。侯友宜的一舉一動，沒有一處不被綠色側翼、發言機器大肆修理。現在更是運用AI工具，用hohoGPT來取笑捉弄侯友宜，已經是糟蹋人了，台灣何其哀哉。

三、國民黨自己人也明打暗打。內鬥內行，外鬥不行，這不就是國民黨給人的印象嗎？侯友宜本來是六都第一名市長，民調支持率都維持四成以上。今年過年後，在國民黨爭鬥不停傳出後，從雲端逐次遞減下滑，好感度墊底，支持度也幾乎敬陪末座，這就是內鬥給人痛惡所致。這些鬩牆之戰，看在民眾眼裡，實在難以忍受，終至不表態支持侯，導致侯友宜支持度漸次下滑。

所幸侯友宜向來實實在在的執政作風，還是讓老百姓看見他優秀的一面，還是對他有所期待。耐打是侯友宜比許多政治人物還要堅強的特點，期待他堅持到最後，克敵制勝！（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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