●因日本侵略戰爭，戰後華中、華南所發生的饑荒

聯合國：（1946）中國災區沿及8省共達3千萬人，其中處飢餓狀態者約700萬人。河南、湖南、湖北、廣東、廣西每日死亡以萬計之飢民。

●罪魁禍首：1944年日軍在中國發動的一號作戰

1944年，日本所發動的1號作戰，從河南一直打到廣西，再進窺貴州不成而止；沿途省分（豫、鄂、湘，桂），農業、交通均受到嚴重的破壞，同時1945年中國軍隊湘西的反攻大作戰，也影響了當地的農作物收成。加上因戰爭而遭到破壞的鐵路、公路運輸，嚴重影響了戰後的救濟工作，連農作物所需要的種子、肥料，都無法運達到這些內地的省分。

圖為1946年聯合國所製作的中國飢民分布圖，主要是在華中、華南地區。其中又以湖南、河南、廣西、受災最深。 聯合國的圖中也「特別註明」： 受災區和1944年日本1號作戰南下的路線相吻合（左圖粗黑線上的A到B之間）；戰爭影響了農民正常的耕種。加上遭到破壞的鐵路、公路運輸，嚴重影響了戰後的救濟工作。 相對而言，東南沿海的浙江，福建幾乎沒有災情。福建省更在1946年支援過台灣為數不多的稻米；作為短期抑制糧價的措施。 （圖／炳文提供）

●聯合國：戰後世界飢荒，以中國最為嚴重

（中央社）聯總署長代表蒙翁年，1946年2月下旬奉命視察中國戰後救濟工作，為時45日。經歷滬、浙、閩、魯、贛、冀、熱、平、津、青、綏、察、湘、鄂、粵劇各區。在他的記者招待會中，蒙氏宣稱：8年之長久戰爭，造成中國災區處處瘡痍滿目，蒙氏指出：中國之當前嚴重問題，為交通線之破壞、城市人口過剩，造成失業恐慌，生活指數高漲，渠強調：中國正在過渡其戰後之危機，而吾人必須採取有效辦法挽救之。他曾遊歷歐洲各災區，然蒙氏謂中國為受災最重之地區，而饑饉情形也是最可怕。死於飢饉者不知凡幾。

（1946）中國災區每日死亡饑民，以萬計之

經他月餘之實地觀察，蒙氏認為：聯總（UNRAA，聯合國救濟總署）與行總（CNRRA，行政院善後救濟總署），所應先予救濟者，為偏遠僻之鄉村，而非城市。聯總已設法將物資加緊水陸空三方面之運輸，周末即開始第一次航空運輸，陳納德將軍所組織航空運輸隊協助聯總內運物資之計劃，最近即可公布，截至現時為止，運至中國之食物，已達20萬噸。先行運至河南、湖南、湖北、廣東、廣西各災情最為嚴重區，以救濟每日死亡以萬計之飢民。

●美國前總統 胡佛親自參加中國的賑災

由於中國戰後的災情嚴重，會說中文的前總統胡佛，特別以美國急賑委會主席的身分，於1946年5月3日親自來華了解災情，並協調聯合國和中國的救援機構。胡佛在華期間，除拜會蔣介石，並忙於召開會議、討論問題、聽取報告及接見各糧食專家。胡氏認為：中國運輸問題，應急謀解決。胡氏抵滬後，即接見陳納德，對其組空運隊運輸救濟物資，詢問至詳。

【未完待續，炳文專欄每周四刊出】