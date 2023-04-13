在近月蛋價、外食費大漲的情況下，日前主計總處公布3月的通膨率（CPI年增率）僅2.35％，非僅沒有升破3％，反而創下近四個月最低，可能有不少人看了這個數字之後，心中會有疑惑，政府編的通膨率到底可不可信，這是不是在粉飾太平？

然而，這恐怕是冤枉了統計部門，統計有感性與理性兩面，特別是物價之於人們，感性尤勝理性，想到雞蛋天天飆漲，連早餐、便當也扶搖直上，每天的感覺就是漲、漲、漲，何以3月通膨率還會降下來，疑問油然而生。

這究竟是怎麼一回事？我們先回歸物價指數的內涵，消費者物價指數（CPI）查的不只有雞蛋、外食、鮮奶，也查蔬菜、水果、汽油、電腦、燈泡等總計368個項目的價格漲跌，再依平均家庭消費結構予以加權平均，如此綜合出來的CPI呈現的是總體物價的走勢，而非反映部分項目的漲勢，許多時候，在CPI裡漲勢會被跌勢給綜合得無影無蹤，這並非人意的操作，而是指數綜合使然。

就以3月為例，蛋價（含雞蛋及其他蛋類）年增率25.05％，經加權後推升CPI年增率0.1個百分點，而油料費年增率-6.7％、蔬菜-1.8％，他們的跌幅雖沒有蛋類漲幅這麼大，但其權重十倍於蛋類，以致於兩者合計足以拉低0.29個百分點，如此一來便抵消了雞蛋在CPI的作用力，以致通膨率不如外界預期得這麼大。

我國CPI裡的雞蛋權重（weight）僅0.26％，非僅低於蔬菜的1.5％、油料費的2.7％，也不及麵包的0.54％，權重好比學分，微積分、經濟學皆四學分、統計學三學分，國文兩學分，可想而知，想拿全班第一名，微積分、經濟學要得高分才行，同樣的，只有權重高的項目才能推升通膨率，雞蛋的權重不到油料費的十分之一，僅及麵包的一半，如此自然無法左右通膨率。

也許有人會說，雞蛋的權重雖不高，但會推升餐飲、烘焙及餐飲業的成本，而間接推升物價。這個說法很有道理，我們可以看一下產業關聯表，雞蛋因烘焙、餐飲及學校營養午餐產生的中間需求一年約有140億元，加計最終需求292億，合計432億元，這數字看似不小，但比起米的總需求863億元、雞肉536億元、汽油的3,273億元，明顯較低，因此間接推升通膨的力量也屬有限。

這也是何以近期雞蛋在台灣社會捲起千層浪，而在CPI裡的影響力卻沒有這麼大的原因，然而權重是一個理性的計算，在天天買不到蛋，或者買到的蛋又如此之貴的情況下，0.26％這個雞蛋的權重，在情緒上可能會擴至2.6％，甚至擴大百倍變成26％，讓人們在感覺上認為物價大漲，而充滿焦慮，如此一來，客觀的通膨率自然難以反映民眾的感受了。

然而，自2013年起主計總處開始仿效日本編製「購買頻度CPI」，以3月為例，通膨率為2.35％，但是每月至少買一次，也就是購買頻度高的項目（常常買的東西），其通膨率達3.36％，這意思是理性的通膨率比2％多一點，但感性的通膨率已超過3％，以購買頻度來詮釋客觀數據與主觀感覺的落差，可謂物價統計的一大進步。

一般通膨率不會考慮購買頻度，數年買一台電腦、電視，與天天買雞蛋、蔬果、麵包、咖啡在CPI裡的權重，只會考慮這些消費支出占平均家庭一年消費的比重，如此一來，權重高的電腦、電視跌價，多數人感受不到，而權重低卻是天天買的民生物資，人們的感受反而深刻，因此以購買頻度觀察民眾的感受極為貼切。

我們認為有關購買頻度的通膨率，主計總處可以再精進一些，目前只分每月、每季及每季購買不到一次這三個頻度，由於觸發民眾感覺最深的是「頻繁購買的項目」，如雞蛋、蔬果、麵包這些數天會買一次的東西，比起一個月買一次的頻度更高，如此當更能反應民眾的感受。事實上，日本的購買頻度已有此一分類，以今年2月日本所編製的數據而言，一個月買一次的通膨率是2.2％，但頻繁購買的通膨率是4.2％，兩者仍有差異性，有試編的價值。

統計學家霍夫（Darrell Huff）在《如何用統計說謊》一書，曾援引美國作家沃德的話：「使我們陷入麻煩的，通常並不是我們不知道的事情，而是那些我們知道得不夠確切的事情。」這話值得那些常援引數字的人深思，也值得統計部門做為精進統計的參考。