3月16日的日韓首腦會談似乎實現了雙邊關係的閃電式和解。尹錫悅是12年來首位正式訪日韓國總統，雙方宣布戰時日本強徵朝鮮勞工問題解決、日韓防務合作恢復，雙方還都強調了發展強化美日韓三邊的安全合作。日韓和解是否會讓美日韓朝著小北約版的三邊同盟方向發展是一個值得關注的焦點。

美日韓要發展成為小北約版三邊軍事同盟需要以下三個條件。首先，南韓需要與美日共有對華認知，即認同美日將中國定義為最大挑戰甚至威脅；第二，日韓之間的歷史問題不會再次成為阻礙雙邊關係改善的重大障礙；第三，中國對上述變化採取默認態度。從這三個標準來衡量，美日韓現在從兩個平行同盟轉變為三邊同盟的可能性目前還不大，但絕不能排除北約式集體防衛思維進一步擴散導致東北亞美國同盟北約化趨勢的風險。

首先，尹政府的南韓儘管支持美國強化同盟威懾力，但焦點是北韓，對華認知上尚未追隨美國。南韓對於台海問題並沒有顯示太大的興趣，去年美國前眾議院議長裴洛西竄訪台灣後到訪韓國，南韓總統沒有與其會面而是電話會談。2022年12月，南韓發表的印太戰略中將中國定位重要夥伴，要建立更加健全成熟中韓關係。

第二，當前美日韓三國對於北韓空前威脅的認知可以說達到高度一致，但這個安全上的共同威脅並不意味著日韓歷史問題就不會再次出現。從歷史上來看，北韓是美日韓三邊關係機制化的主要推動力。2010年11月發生的「延平島事件」，這是目前為止是最為接近三邊同盟的時刻。但是由於南韓民意反對，慰安婦問題發酵，以及2012年南韓總統登上獨島（日本稱為竹島），日韓安全合作進展緩慢。歷史證明僅以北韓安全威脅不足以持續推進日韓安全關係。

第三，中國對於美日韓建立三邊同盟不可能默認，更不會接受。一旦建立三邊同盟，意味著美日韓的安全威脅認知將會進一步一體化，美韓同盟不僅要威懾北韓，而且要和美日同盟一樣威懾中國以維護所謂的地區秩序，那麼中國的安全利益毫無疑問受損。

儘管美日韓立即轉變為三邊同盟目前可能性還不大，但北約式安全思維擴散讓這種危險正在上升。美日不斷強調「台海和半島安全不可分論」，以及三邊安全框架機制化對於同時遏制東亞兩場衝突的必要性。儘管南韓在涉台問題上表態謹慎，但南韓的領導人也曾經表示台海發生衝突，北韓對南韓威脅會增加。這樣的安全威脅捆綁式邏輯正是典型的北約安全思維的體現，如果安全思維病毒進一步蔓延擴散很難保證南韓不受影響。

日韓關係和解，一方面要看到可能出現的上述日美韓同盟三邊化的危險；另一方面也要看到可能為中日韓三邊合作提供機會和可能，努力以東北亞地區經濟社會一體化強大內生動能來溶解美國建構多邊軍事威懾一體化的傾向。

（作者為日本國立新潟大學副教授，現為柏林自由大學高級訪問學者）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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