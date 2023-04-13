桃園機場第3航廈總建設費956.81億元，隨工程進度陸續付款。桃機公司受疫情影響3年虧損73億元，經費不足，去年舉債已逾百億元。交通部今年將由國庫撥款，增資機場公司141億元應急。桃園機場雖有鉅額財源，因機場服務費、公司盈餘分配不合理，限制機場公司建設經費累積。

2015年交通部為籌措三期航廈建設經費，將機場服務費由300元提高為500元。疫前五年，桃園機場服務費增收186億元共收取466億元。因交通部50%分配觀光基金，機場僅分配233億元。觀光建設無大量資金需求，獲分配大幅增加，雖經常性支出、捐助、補助遽增，觀光基金5年累積剩餘近百億元。

機場分得納入機場公司收入，使5年盈餘合計345億元。依國際機場園區發展條例規定，機場公司盈餘，提列盈餘公積後，全數分配非股東之民航作業基金、桃園市政府。雖然增加提列25%特別公積，機場公司5年僅得到資金121億元。機場公司無法如一般企業，可以盈餘轉增資、保留盈餘方式，增加建設、週轉資金，應檢討修正。

桃機公司得到盈餘公積，扣除公司其他營運貢獻盈餘，5年由機場服務費貢獻82億元，僅佔桃園機場收取機場服務費之17.5%。人民增加了負擔，機場公司僅得到少量資金，觀光基金、桃園市政府成為最大受益者，交通部卻必須由國庫撥款、增資應急，豈不是形同全民埋單，交通部對於機場服務費分配使用明顯有缺失。

配合客貨運、國籍機隊成長，桃園機場未來10年，興建第三航廈、第三跑道系統、衛星廊廳、新、擴建客貨運及運作設施、一、二航廈整建需經費2000億元，資金需求龐大。如不善用機場服務費、公司盈餘籌措，將成為全民負擔。機場服務費應依國際通例，專用於機場運作、建設。

正值政府規劃下年度預算編列之際，機場服務費、機場公司盈餘分配應檢討修正。期盼立法委員能發揮監督、審核功能，為民把關。

（作者為前中正航空站主任）

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