日前共軍進行為期3天的環台軍演，我空軍飛行健兒也全天候待命，以捍衛我國領空及國家安全。期間經媒體報導軍方披露的一張照片，驚見一位IDF飛官在準備飛行前檢查之際，同時可以看到他的左臂章圖樣是一隻台灣黑熊拿著國旗，正痛擊「小熊維尼」，而小熊維尼抱著5顆星星的蜂蜜罐被揍到口沫橫飛。

初看此一圖案的臂章，本以為只是搞笑和變造的圖樣，但其後知道那是我軍方媒體「軍聞社」發布的照片。這個「台灣黑熊痛揍小熊維尼」的臂章，很明顯的是「黑熊」代表台灣，「小熊維尼」則被比喻為中國國家主席習近平。想不到此一消息也立即經過《美國有線電視新聞網》（CNN）及《英國廣播公司》（BBC）的報導而傳遍全世界。

有空軍官員表示，這個臂章並非空軍官方所製作，而是民間廠商自行設計，飛官自行採購佩掛；由於空軍並未禁止飛官在飛行服上佩掛民間臂章，並認為臂章內容純屬莞爾一笑，有助激勵執勤士氣，也就准許飛官佩掛，並加以發布。

戰機飛行員可以掛上這種臂章執行勤務，顯然是事先經過飛行部隊長官的准許。然而飛行衣也是國軍制服的一種，不僅是空軍、陸軍、海軍、陸戰隊或憲兵部隊官兵，他們的制服也都掛有臂章，這些臂章不是國旗就是代表該部隊名稱或具有歷史傳承意義的圖案，而且是全體官兵一致，這才叫做「制服」。

如果飛行員可以隨意掛上民間人士設計的臂章，那麼其他軍種官兵是否也可以比照辦理？反正是掛了花花綠綠的臂章十分顯眼好看，台北中華路的軍品店有販賣各式各樣的臂章可隨意挑選佩掛，那麼我們的國軍官兵走在街上豈不是個個「拉風」，如此就和一些電視綜藝節目裡藝人的穿著一般，將成何體統？

如果說掛上那種臂章，就真能激勵飛行員士氣、展現捍衛領空決心，那麼就可以多掛幾個來累積士氣豈不更好？然而「台灣黑熊痛揍小熊維尼」的臂章，明顯的是充滿了挑釁共軍戰機的意味，在兩岸兵凶戰危的今天絕非好事。再說那也凸顯了戰機飛官的自嗨和阿Q表現。

據國防部統計，這次共軍軍演共出動232架各型戰機與12艘軍艦，公布圖示顯示12艘共艦「完整包圍台灣」，同時也可用「台海上空佈滿著共軍戰機」來形容。另外，據報導有軍事迷錄到在我國軍廣播，要求在台灣西南空域中共軍機立即離開我防空識別區（ADIZ）之後，竟有共軍廣播回嗆「有種開火不然挨揍。」所幸沒有擦槍走火，雙方一旦開火，後果真是不堪設想。

要激勵我戰機飛行員士氣的方式很多，包括勤練戰技、妥善維修戰機，飛官心理輔導，了解中共各型新式戰機的性能與戰術戰法；甚至蔡總統、陳院長、國防部長及空軍司令都應該勤訪飛行部隊，慰問戰機飛官的辛勞，了解飛行訓練與戰備情況。

外交部長吳釗燮日前接受CNN專訪時，指出「這次軍演透露中國正為對台灣發動戰爭作準備」。看來吳部長這次是說了真心話，用「兵凶戰危」來形容兩岸緊張情勢絕不為過。站在第一線捍衛領空的戰機飛官，除了要備戰之外，也要想到避戰，尤其是不能有挑釁的心態和行為。

（作者為大學英文講師）

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