法國總統馬克宏（Immanuel Macron）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於日前聯袂訪問北京，根據有關媒體報導，馬克宏受到高規格的接待，而馮德萊恩似乎受到較冷淡的待遇。

馮德萊恩父親Ernst Albrecht係德國政界名人，曾任歐盟機構：競爭總署署長，之後返國從政，擔任下薩克森邦邦總理，馮德萊恩在比利時出生，就學至13歲，在英國讀中學及大學，後返德學醫，精通德、法、英語，在梅克爾政府擔任婦女及青年部長、勞工及社福部長以及國防部長，原被梅克爾視為總理接班人。2019年馬克宏以其精通法語向歐洲理事會推薦，並經歐洲議會選舉，出任歐盟執委會首任女性主席，與馬克宏關係甚佳，聯袂訪問北京原本可以有加乘效果，或如部分媒體所言分別扮演白臉與黑臉。

或許因為兩人目標不同，所以受到不同的待遇，以下由德國有關媒體報導，探討相關議題。

據《德國之聲》03月28日報導，美國向歐洲施壓，要求其在經濟上與大陸脫鉤。學者戈拉赫（Alexander Görlach）表示，鑒於即將舉行的美國大選，歐洲人屈服於這一願望是不明智的。

由俄羅斯總統普京發動的烏克蘭戰爭迫使歐洲擺脫對俄羅斯天然氣和石油的依賴。但是，如果美國要求其歐洲盟友在經濟上也完全脫離大陸，那麼與可能擔心的情況相比，將比俄烏戰爭的衝擊和代價來得嚴重。

《法蘭克福廣訊報》4月6日報導稱，馬克宏在與大陸國家主席習近平會晤時說，由於大陸與俄羅斯的密切關係，大陸在為烏克蘭尋求和平解決方案方面發揮著「重要作用」。大陸2月份提出的和平計畫顯示「致力於解決衝突的意願」。這份12點文件呼籲停火和恢復談判。然而，它在國際上受到批評，因為它沒有表現出解決衝突的主動性，沒有譴責入侵，也反映了俄羅斯對西方的批評。

《法蘭克福評論報》4月6日報導稱，馬克宏在一次演講中說：「我們必須努力與大陸進行戰略合作，並直接與他們討論俄羅斯的侵略及其對歐洲的後果。」馬克宏將大陸視為俄羅斯入侵引發的戰爭中的「遊戲規則改變者」。馬克宏本人曾強調，他想「把大陸拉到我們這邊」。

大陸的許多分析人士認為，在歐洲當中，法國是比德國或歐盟更重要的合作夥伴。因為自梅克爾總理任期結束以來，德國一直不可靠：北京意識到自民黨和由外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）領導的綠黨，尤其對大陸持批評態度。

事實上，在前總理梅克爾的領導下，大陸成為德國最重要的貿易夥伴。但是在俄烏戰爭爆發後，德國外交與安全政策已開始轉變。

根據《德國之聲》報導，目前德國的亞洲政策想脫離大陸，在東南亞尋找新的經濟和政治夥伴。蕭茲總理3月間率六名聯邦政府最重要的部長和一個商業代表團前往日本訪問，「經濟安全」為會談的中心；此外，也特別強調加強印太地區的安全。明年，德國軍艦將再次在印度洋、太平洋地區進行巡航，停靠日本港口，「作為德國對海洋自由的承諾。」

《德國之聲》4月5日報導稱，馮德萊恩此前曾宣布，歐盟將對大陸採取更強硬的立場。她最近在演講中表示，鑒於大陸的發展，必須「重新評估」已達成的投資協議。她努力重新平衡關係，強調歐盟必須變得更加獨立並降低經濟風險。然而，背離大陸並不符合歐洲的利益。

《焦點週刊》客座作者戈拉赫4月6日在專文中指出，從華盛頓到北京，總統和當權者都夢想著自給自足，使他們擺脫對手可能的束縛。習近平也知道這一點，他需要歐洲銷售市場，需要它的機會和可能性。它們勝過他的獨裁者朋友普京所提供的一切。此外，對習近平來說，與美國一樣，德國和法國也是大陸不得不「讓步」的國家；如果他成功將歐洲人帶入稍微更中立的區域，並且不同意美國即將採取的措施，北京將從中獲益。

（作者為前駐德國公使）

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