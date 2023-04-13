1992年兩岸官方授權的民間組織海協會與海基會，在香港會談及其後函電往來，所達成的非正式共識，通稱九二共識，但並未認真去執行，直到2008年馬英九上任後，提出「九二共識一中各表」兩岸打開冰封狀態，開始密切交流。2008年到2015年，兩岸兩會共舉行11次高層會談，開創和平繁榮序章。

馬政府時期的兩岸政策，基本上是維護台灣主體性與全民利益，並依據中華民國憲法、兩岸條例及其他有關法律來推動處理兩岸事務，達成雙邊簽訂23項協議的具體成就，其中包括海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)、海峽兩岸投資保障和促進協議、海峽兩岸空運協議等，其成果目前仍高掛在陸委會網頁上。

或許可以推論，因為「九二共識一中各表」讓中國大陸感到安心，除23項協議，也同意台灣以觀察員身分參與國際會議。

簡言之，馬政府八年任期「九二共識一中各表」非常近似戰後芬蘭兩位總統朱赫‧巴錫基維（Juho Paasikivi），及烏何‧凱特寧（Urho Kekkonen）推動的外交政策，，讓前蘇聯感到安心，同時信任芬蘭。

凱特寧總統在自傳紀錄著，「芬蘭外交政策的基本任務，是讓芬蘭的存在與支配芬蘭地緣政治者的利益一致。芬蘭政府一直秉持這兩位總統的路線，時時掛記前蘇聯的態度，經常與前蘇聯官員對話，證明芬蘭能信守承諾與履行協議來贏得前蘇聯信任，因此芬蘭在二次世界大戰後，沒有像波蘭、波羅的海三國被前蘇聯併吞或成為其附庸國。

蔡總統上任後，否認九二共識一中各表，兩岸關係急速冷凍而互不往來，把過去兩岸20多年來，雙方交流協商累積成果化為烏有，對兩岸關係的和平穩定發展與務實解決兩岸人民權益是毫無助益。這一點，從蔡政府執政7年多以來，在兩岸新協議掛零便是明證。

九二共識一中各表，個人認為是能讓大陸放心的兩岸政策，其實一中各表是中國大陸善意的表現，承認中華民國在台灣治理的事實，馬英九的大陸行，中國大陸中央與省市政府的行程安排與接待，處處彰顯對中華民國的尊重，也讓人感受到九二共識一中各表是讓兩岸朝向和平繁榮的指南針。

（作者為大學教師）

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