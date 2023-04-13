沒有忘記的話，賴清德被稱為賴神有一段時間，但是現在幾乎沒有人再叫賴神了。這是否反映出賴清德已經不神了？

立委提名爭破頭，擺得平嗎？近日民進黨剛通過提名賴清德參選總統，但民進黨許多人都在爭執參選立委，一場接一場地廝殺、砍劈、攻訐，刀刀見骨、狀似割喉、欲斷帶絲。

面對民進黨老中青三代人的拚鬥爭執，一時間，賴清德也難以擺平與搞定。這些千頭萬緒、派系夾雜、利益糾葛等難分難解的業障，神如賴清德，似乎也一籌莫展，大劍揮不下去，擺不平的牌局，讓賴神很神傷啊。

官職官場的塵灰抖得掉嗎？賴清德縱橫官場很久了，台南市長是他神來也的開始，也是他步入行政院大門的關鍵力道，更是讓他與蔡英文一較高下的實力戰場。問題是，官職一直升，官場也越大，會沒有塵灰留下嗎？

官位越大，官衣也越穿越大件，留在身上的蛛絲馬跡，經過時間的浸潤與累積，其實也很難不留下一些令人眼紅與詬病的後遺症。而這些塵灰賴神抖得掉嗎？

蔡賴心結清除殆盡了嗎？賴清德身上的塵灰與宿疾，其實就是他當年與蔡英文競爭總統大位時，迄今仍難以抖盡地後遺症。而這個問題，在先前陳宗彥爆發小芸事件時，已經流竄紛亂一段時間，看似安靜無聲，其實沸揚之勢未曾遞減。

問題來了，面對即將展開的總統大戰，蔡賴心結不可能不被勾動，山雨欲來風滿樓的氣象，已不難預見所謂「神來殺神，佛來殺佛」地氣焰了。

請神不難，送神難，賴清德的神尊，在已開打的總統選戰路上，還神嗎？

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