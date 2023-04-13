鄭成功於1661年4月29日從中國福建率軍隊跨越台灣海峽進攻台南，從荷蘭共和國手上取得台灣島主權，令中國福建廣東的子子孫孫得以大舉移民台灣島，更為台灣島帶來國家文明。

台灣島在短短時間內從部落社會跨入殖民地文化，再經由鄭成功的政權跨入國家文明，鄭成功在包圍赤崁樓和安平古堡那9個月時間以及4個月後，鄭成功就去世了。

鄭成功來台1年又2個月，有幾樣很重要的政策，第一，保護原住民族的土地權益，第二，尊重原住民傳統信仰。這些原住民族的利益，早被荷蘭人鎮壓殆盡，台南地區的原住民因此非常感念，各村社頭目紛紛親臨鄭成功營帳，穿戴明朝官服表示擁護。

即使鄭成功在這段時間，派至台灣島各地屯墾的官兵，遭到部分原住民結合荷蘭人殺害，包括台中大肚社殺害鄭軍1500人，嘉義諸羅社殺害鄭軍500人，屏東琅嶠社殺害鄭軍700人，鄭成功仍然專心圍攻安平古堡，終其一生，沒有派兵報復這些原住民村社。

客觀的歷史事實清清楚楚，但是還是有民進黨出身阿美族的女政客，公然違背史實指控鄭成功「燒殺擄掠、侵奪土地、強迫殖民」。沒有鄭成功，就不會有大量福建人移民台灣島，台灣島也不會進入國家文明。

人類學的分析很清楚，人類社會從部落到酋邦，從酋邦到殖民地，從殖民地到國家，是社會文明的各個發展階段，也只有國家組織出現的時候，才算「文明」civilization的到來，因此稱為「國家文明」。

鄭成功就是台灣島建立國家文明最重要的歷史人物，尊稱為「開台聖王」毫不為過。有民進黨出身同時也是福建人子孫的歷史小說作家，竟然無知到宣稱「開台的人是原住民，不是鄭成功，鄭成功的中樞祭典要停辦，這樣才是多元族群」。

鄭成功是偉大的歷史人物，才不稀罕台灣島上這一小撮政客要不要辦「中樞祭典」，可是，如果不知道真正的史實，如果不懂國家文明的意義，講這些胡說八道的話，因爲無知可以原諒，但如果不是，講這樣的話就是台賊！台賊！台賊！

（作者為前立委）

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