國台辦例行記者會有記者問到再送台灣大貓熊，大陸是不是有相關規劃？朱鳳蓮說：「有注意到相關消息，經向有關主管部門了解，台灣媒體有關報導不實。」我身邊一些兩岸的朋友，都大聲鼓掌，覺得國台辦，充滿智慧。

事情的起源，是台灣這邊有媒體突然爆料，許多媒體也紛紛跟進報導，說是上海想要再施展「貓熊外交」，贈送新的大貓熊給台北市立動物園。

這個報導，當然是有心人故意捏造的，故意放的假消息。目的是，在團團病死之後，要跟大陸再要一隻貓熊。但是也太厚臉皮，太粗糙了。光是說大陸送台灣貓熊，叫做「貓熊外交」，故意把兩岸關係，講成國與國的關係，就可見用心險惡。

過去要大陸給台灣東西，手法都是，先在台灣媒體圈製造話題，製造台灣人的預期，然後告訴大陸，大陸應該給。說，大陸給了，就有利於緩和兩岸關係，有利於讓台灣人對大陸有好感。說，2024是選舉年，這樣又有利於打擊民進黨。

台灣政媒圈於是開始傳大陸要送台灣貓熊了。竟然還說，陸方想送，但是希望由台灣這邊，主動開始製造話題。媒體當然也跑去問蔣萬安，蔣萬安的回答是：「不管是城市跟城市之間的交流，或者是動物園能夠再多一隻貓熊，創造跟產生效益，都是很好的事情。」也會請動物園、台北市兩岸小組做全面了解、研議、跟溝通。

翻譯一下，蔣萬安講貓熊，他看到的是兩點，一是兩岸交流，二是台北市產生的效益。要知道，貓熊現在對外，都只能租借，期滿歸還，生下的貓熊，也必須歸還大陸。大陸對台灣是這樣的深情厚意，把貓熊送給台灣，連生下來的貓熊，都不必送回大陸，可以永久持有。然則，台灣得了這樣的好處，又是怎樣回報大陸的？是不是真心對待熊貓？

兩岸交流，怎麼總是台灣跟大陸要東西？怎麼總是大陸不斷的給？給了，還是不斷的挨罵。貓熊給了台北動物園如此大的效益，給台灣人這麼多快樂，有多少人記得跟大陸說一聲謝謝？又有多少人，深思其中，有多少大陸對台灣的關愛？

當然，貓熊生老病死，是自然的一部分。團團最後證實是腦瘤，大腦嚴重萎縮。可是，團團生病跟去世的過程中，台灣表現出來的高傲、自我中心，跟對大陸的無視，更讓很多大陸同胞寒心。真愛貓熊的人，對團團的受苦，更是不捨。

如果因為團團早夭，就認為有理由要求大陸再送一隻貓熊，這恐怕沒有道理。其實，圓圓跟在台灣生下的圓仔與圓寶，都該回到大陸。

站在保護貓熊的立場，貓熊最好的家園，就是大陸的自然棲息繁衍地，要人工圈養，也必須謹慎盡量讓貓熊生活在大陸本土。台灣如此靠近大陸，喜歡貓熊，去一趟大陸，不好嗎？

開始是為貓熊而去大陸，去了更可以親自了解、體會大陸真實的面貌，何樂而不為？要講交流，這才是兩岸真正有意義的交流，才是兩岸共享的效益，才是對貓熊真正的愛，才是對生命的敬畏。

（作者為作家）

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