賴清德副總統已正式代表民進黨角逐2024總統，他的起手式講話中有兩點值得觀察。

首先，賴指出現在的台灣就叫「中華民國」，不但和大陸不相隸屬，更重要的是，從此也就不會和不必有搞不搞「台獨」的問題。一直以來，全台都知道，賴是個「務實的台獨工作者」。而所謂「務實」就是「造次必於是，顛沛必於是」，可以「拋頭顱，灑熱血，毀家紓難」的一種志業，而這番志業的終極目標，就是建立另一個「新而美麗的國家」。

如今可好，賴清德不但「捨正道而弗由」，還把「務實」踐踏成「務虛」。試問這種一百八十度的大轉變，讓一大票的追隨者情何以堪，又如何可以自圓其說，以獲得這些死忠支持賴清德群眾的信賴？

其次，面對當前兩岸劍拔弩張的情勢，賴清德提出了「能戰才能止戰」的號召。這句話喊的十分響亮，但令人懷疑這句話在台灣的可行性。畢竟台灣人民近80年來不識干戈，不識戰爭為何物。據《日經新聞》報導，台灣的軍隊，很多外省軍官，尤其是將官，他們多是「洩密者」，多是「心不在焉」者。有這樣的軍隊幹部要如何作戰？

目前台灣的義務役役期只有4個月，且竟沒有軍法，現在雖然要修法延長役期，卻已緩不濟急。打仗要靠兩樣東西，武器和士氣。我們很多武器都不能自製，打一件少一件，這總有山窮水盡之時。再說士氣，我們可多的是草莓兵，台灣從來就沒有什麼「楚雖三戶，亡秦必楚」的氣勢和氛圍。如若不信，賴副總統可以做個民調，便知其中深淺。

為了落實賴的「能戰才能止戰」之說，建請賴副總統立即發起「與陣地共存亡」運動。這個運動，首先必須召回所有民進黨高官在海外的子女，包括賴在美國的兩位公子，效法以色列，戰端一起，就必須間關萬里，共赴國難。其他台獨要角和民進黨政治人物，和整天喊打喊殺的綠色媒體等，都應該有為台灣準備「玉碎」的決心。

只要賴清德可以做到以上諸點，相信必能去除大家的疑慮，取得對他最大的信賴，許多人必會把神聖的一票毫無懸念的投給他。

（作者為退役少將）

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