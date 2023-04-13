就在不久前，行政院副院長鄭文燦還笑容滿面、志得意滿的陪著農委會主委陳吉仲，站在超商滿滿的蛋架前，幫忙背書供蛋無缺，彷彿「蛋荒」是件假消息、假新聞；而行政院長陳建仁更是在立法院擔保陳吉仲可以很快解決蛋荒問題。只是，不論陳建仁或是鄭文燦恐怕都沒料到，陳吉仲終於撐不住，老實樹這麼快就倒了，還兩手一攤，坦言雞蛋從產銷到通路都有問題，國內雞蛋生產嚴重不足，缺蛋不只今年，「明年也可能面臨」。

覺得傻眼的，應該不只陳建仁和鄭文燦，缺蛋問題拖了快兩年。陳吉仲不僅一次次迴避，還說「問題就快解決」；綠營政府也一次次背書，還透過媒體散播「超市滿滿供蛋」的影片。即便民衆抱怨不斷，立委們砲轟連連，陳建仁也依舊不顧事實，力挺陳吉仲，還公開表示會履行解決缺蛋的𠄘諾，讓民眾誤以為4、5月就可解決蛋荒。但紙終究包不住火，如今陳吉仲終算知道隱匿已經到了極限，再也無法掩飾了，只能表態「缺蛋」問題無法解決，而直接打臉正副閣揆，不知道陳建仁或鄭文燦現做何感想？

尤其陳吉仲一路走來，每次都是只談問題不談解方，全力帶風向，用一個似是而非的說法遮掩另一個謊言；既不尊重市場機制，還真以為耍嘴皮就能蒙混過關；也因此，一而再、再而三的推托，更延誤解決問題的大好時機。結果，預算編了也花了，連「雞蛋國家隊」都成立了，「蛋荒」解決了嗎？也難怪他去年當我在國會質詢「蛋價」居高不下的時，居然說出「只承諾解決蛋荒，沒說解決蛋價」的超級官話！

民眾在綠色官員們不斷地保證、空頭支票又不斷地跳票下生存，導致問題越拖越嚴重，痛苦指數也愈來愈高。尤其，看到官員們僚氣沖天，把跳票當生活日常，又毫無行政效率要求，各種問題只知撒錢掩蓋，搞到地雷連連，各項問題隨時可能引爆。這種明顯失職又不必負責的態度，只能說，民進黨的官實在太好當了！

其實蛋荒蔓延兩年，實在很難想像，官員們的說詞始終脱離不了天氣太冷、太熱，或是禽流感、船運成本，甚至俄烏戰爭衝擊原物料及飼料成本等理由。問題是，同樣的藉口已快二年卻搞不定是什麼狀況？官員到底是不知道問題？還是沒能力解決問題？說穿了，有這種以唬弄全民為樂的官員們，也難怪缺蛋這麼久，問題也只是愈演愈烈！

民進黨到底知不知道，別說人人有蛋吃辦不到了，產銷調控失靈所及，單是3月份雞蛋價格就月增17.75%、年增率更跳至26.52%？現在搞到連很多星級飯店早餐都不供應荷包蛋或白煮蛋？最多用炒蛋勉強上菜？更搞得中式早餐漲過一輪後，連西式早餐也跟漲？

高高在上的官員們，知不知道民眾除了排口罩、排快篩，連買雞蛋都要排隊？很多人還趕在上班前排隊才能買到雞蛋？甚至不少賣場，蛋一上架立馬被搶購一空？況且，進口國外雞蛋的關稅和運費不還是用人民辛苦的納稅錢，全民買單？此外，因為蛋荒延燒，CPI連17個月雙位數走揚；連帶食品一件一件漲起來，每天一起床的感覺就是漲漲漲，外食費漲幅也隨之擴大。導致上班族與學生等市井小民受創嚴重！

現在可好，雞排從前年一路由一客80狂漲到120元，現在連豬肉也快比牛肉貴了。簡單地說，3月份17項重要民生物資CPI年漲幅更是突破6%，食物類漲幅4.86%，肉類價格亦上漲 5.75%。

台灣什麼都缺，但綠官們位置還是坐的穩穩的，既不當回事？也不想解決？綠色官員們和一般民衆似乎活在不同的宇宙世界，也難怪對物價感受落差極大！

真虧主計總處還想拿3月消費者物價指數（CPI）年增率2.35%當藉口。如果通膨不是問題、也沒有物價高漲的問題，央行又何必冒著打擊經濟發展的風險提升利率？升息不就是害怕通膨引發物價連鎖反應？所以逼著央行提前拆彈？也不知道4月確定漲電價，轉嫁效應飆起來，老百姓荷包又要縮水了嗎？

為什麼「說實話、做實事」對於綠色官員們竟然這麼困難？也不懂主計總處做為國家財政的大掌櫃，只知粉飾太平，也總不肯如實反映現實，以提醒政府各部會盡早妥善因應？究竟要到什麼時候才能良心發現，誠實面對人民，而不再掩飾真相、遲誤問題解決的時機？

（作者為立法委員、律師）

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