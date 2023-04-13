筆者有幸隨馬英九前總統訪問中國大陸12天，綜合這些日子的所見所聞，想提出一些分析及評論。客觀所評，作為兩岸分治後第一位訪問中國大陸的卸任元首，馬前總統此行確實具有相當不凡之歷史意義。馬前總統在兩岸關係的交流互動與發展脈絡中，也別具地位。前AIT理事主席卜睿哲在他的書裡曾說，馬前總統可能是臺灣史上最親近中國大陸的領導人。

就因為如此，許多評論將馬英九此行與蔡英文過境美國作為對照，指出這是「親中」與「親美」的選擇，也是「投靠極權」跟「擁抱民主」的分界。但事實上，自馬英九卸任後，他已經訪美多達四次，如果就因為一次訪陸而冠上「舔共」之名，那謝長廷訪陸祭祖垂淚，強調「回到家」，那不是更加有趣！

事實上，對比雙英在陸與訪美的接待方式，本就實屬可笑。有人認為馬前總統祭祖陸方接機無紅毯亦無重要官員在場，對照蔡總統訪美鋪設紅毯及會見眾議院議長麥卡錫，相形不夠受到重視。但馬前總統作為卸任元首，用「馬先生」個人名義出訪，根本就是平民。筆者跟隨馬先生一行，在中國大陸住接待元首等級的國賓館，出訪都有車隊、有交管，暢行無阻，甚至連高速公路都管制，景點亦全進行包場與疏通，這對一介平民已是獨厚的禮遇與尊重。同時，馬前總統畢竟也無直接影響當前政策之權力，加上本來此行就刻意淡化政治色彩，所以沒有會見高官亦為「合情合理」。

究其根本，左擁北京還是右抱華府的零和選擇，不是擇其一而友善。蔡政府的零和選擇讓台灣深陷危機，而不自知。反觀馬前總統既可多次訪美，又有直接訪陸的本錢，這是蔡英文乃至於民進黨無法達成的。假若馬英九能在明年選前再訪美或訪日，更是延續國民黨過去對外關係的正確路線「親美、和陸、友日」，並保持三方務實交往的彈性空間。

綜觀此行，馬前總統以個人身分出訪，也僅有在中山陵、張自忠烈士陵園等歷史要地致敬時掛「中國國民黨前主席」頭銜，沒有與特別高官會見，而見各省書記、國台辦主任宋濤時，多只是分享政治理念，或是講述自身任內政績。可以感受，馬在此行並沒有發揮太多政治權力，因此必須承認，單就這趟行程要能對兩岸關係起到關鍵性的改善，效果還是有限。

但此行仍是為兩岸關係釋放一個明亮的訊號，就是告訴我們兩岸除了衝突對立外，還有「和平交流」的選項存在。若撕開政治包袱，能看見兩岸交流、和平互動，應該還是多數台灣人的共識。就像民進黨執政時候「抗中保台」喊特別大聲，選舉時候還是要成為「和平保台」；國際在提及台灣海峽和平穩定、兩岸問題時，也同時會強調希望兩岸和平解決問題，今年初法國與日本2+2會談，就是如此聲明。

雖然馬英九祭祖之行極其敏感，但在兩岸關係黑化緊張之際，馬前總統卻為兩岸關係帶來和平的光亮，而這個訊號釋放何其明確。筆者希望，兩岸能和平互動，讓光亮可以持續不斷下去。

（作者為清華大學大三生）