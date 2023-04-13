在台灣的政治環境中最不缺的就是相互的批判文，尤其是因為意識形態下所引起的對立性言論，更容易激起立場上的針鋒相對。而在這樣的態勢下，許多的問題就會被扭曲，甚至因此失去討論的客觀性與時效性，整體來看這對於我們政治環境的發展是不利的，畢竟信任是朝野溝通的本質，而尊重是政治文化的價值。

其實國內的政治氛圍最需要的就是真心和解，但往往因為政治立場的迥異而失去這樣的契機。就像每次政黨輪替之後，執政黨最容易提到的就是和解與溝通，但等到政權一穩定，最終難免還是陷入絕對權力就絕對腐化的窠臼之中，在這個時候和解與溝通自然就煙消雲散了，於是我們的政治環境就在這樣的氛圍中變得更加對立，而民眾成為最無辜的受害者。

就像這次馬前總統赴陸祭祖，並率30名學生到大陸從事學術交流。這是兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首，原本該是令人期待的政治大事，但是卻被有心人士刻意的醜化，這是相當不應該的，因為兩岸關係的維繫本來就是要靠許多的點點滴滴來累積，只要是善意的我們都應該樂觀其成。畢竟兩岸的和諧與發展對我們國家的未來是利大於弊的，尤其在俄烏戰爭的陰霾下，民眾不是會更期待兩岸的穩定與安全嗎？

不管如何，我們現在最需要的就是信任與尊重，尤其朝野的對立往往都是因為意識形態的不同所導致，所以我們更希望看到的是尊重對手的心態。尤其政治是種競爭而不是鬥爭，如果每次都要拚到你死我活，不僅善的政治文化無法累積，朝野溝通也將變得遙遙無期。

回歸問題的本質，政黨的存在當然是要贏得政權，然後為國家與民眾謀取最大的福祉。但是我們現在感受到的是一種「自己沒本事卻等別人出事」的詭異文化。這種劣等比較或許可以贏得短暫的選舉勝利，卻是無法獲得大多數民意的尊重，最後受傷害的絕對是整個社會，被犧牲的也是整個國家的未來，相信這是大家所不願意見到的結果。

政治是管理眾人之事，其中當然千頭萬緒，相當的複雜，但是如果政治工作者能夠秉持服務的初心，用善意來面對政治對手，以理性來解決政治事務，屆時信任就能夠成為朝野溝通的橋樑，而不是像現在一樣的透過媒體放話然後充斥著爾虞我詐的詭譎氛圍。畢竟民眾是善良的，我們最希望的是一種良性競爭的政治環境，而不是每次都必須面對在兩顆爛蘋果中勉強挑選出一顆的心酸。

中國人常說知易行難，信任與尊重是我們從小都懂的道理，但是在政治上卻不見具體落實的成果，這也是許多人對政治失望的起因，所以期待有更多政治人物可以重新的實踐信任與尊重，讓我們的社會在善的循環中更加茁壯！

（作者為正修科技大學通識中心教師）

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