俄烏戰爭未止、中美台空前緊張、全球化未死，但以往面貌已惘然，現在是本世紀最重要的關鍵時刻，各國都在拚經濟、拚科技，一位經常來往兩岸、東南亞的創投家，在一次討論會中嘆道，「每個國家都有個李國鼎，台灣的李國鼎在哪裡？」

李國鼎一生敢想、敢做、敢說，帶領台灣的經濟發展，先設立加工出口區，開創傳統工業，如紡織、塑膠、電子，初步奠定台灣經濟基礎；接著是策畫發展電腦、半導體等高科技，更設立新竹科學園區，一站式服務，引進國內外投資。台積電創辦人張忠謀指出，「當時只有李國鼎先生是唯一相信我的人，他的支持才能夠讓政府願意支持投資台積電48%股份。」

甚至在台灣高科技萌芽之際，李國鼎就主張台灣要有創投業，科技和金融相輔相成，比中國大陸早了十幾年，現在橫跨國際的中經合創投董事長劉宇環在各種受獎場合，開場白一定是「沒有當時的李國鼎，就沒有現在的劉宇環。」

現在很多國家都出現了李國鼎，他們的做法都沒有超出李國鼎當年規畫、實踐的政策，就是總統或總理領頭招商、一站式服務、減稅、獎勵投資等。

眾國家中最積極的就是印度，白髮、白鬚、一襲印度傳統半長袍的總理莫迪，一上台就推出「來印度製造」（Make in India），要打造印度成為另一個世界製造中心，尤其要發展高科技，目前我國已有緯創、富士康、研華等公司設廠，不僅著眼外銷，也參與印度基礎建設。印度接手了很多懼怕中國政經不穩、在大陸生產的外商及台商，蘋果公司更在印度找到新樂園，目前只有8%蘋果零組件在印度生產，3年內將要提高到25%。

另一個重點計畫是「投資印度」（Invest India），改善印度的投資環境。包括賦稅、簡化投資流程等。更重要的是印度加強保護智慧財產權，這是吸引高端產業進入的必要條件。例如美中對抗，很多半導體企業原來在中國設廠的計畫都喊停，莫迪說一律歡迎來印度設廠，半導體廠最重智慧財產權。

《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）主要國家泰國、越南等更不遑多讓，泰國期盼成為全球電動車生產和出口中心，目前泰國已是東協最大汽車製造中心，也是全球第11大汽車製造國，泰國瞄準我國的汽車零件+電子零件的競爭力，積極吸引我國這兩種產業前往。我國很多廠商都對這些東南亞新產業非常有興趣。泰國總理兼國防部長巴育上將親自領導投資促進委員會（BOI）作出5年投資計畫，以符合再全球化的趨勢，有助於泰國向新經濟邁進，同時保護環境。

越南總理范明正2021年上任後，很快就步德國後塵，推動工業4.0，在越南很多省的經濟起航儀式中，范明正也都親自到場督軍，並將招商引資層級提升至總理級，顯示越南共產黨政府拚經濟的決心。越南經濟數位化程度及人力資源具有豐厚基礎，電腦、電子設備出口已是最大宗，占全國出口總額之25%左右。

這些國家的「李國鼎們」有一特色，在引進外資的同時，也加意扶植本國企業，引進外資的優惠，全部適用於本國企業，使其能先成為周邊產業，然後累積人才、技術、領導力，很快國內企業變成主角。這完全就是複製台灣經濟奇蹟的歷程。

李國鼎早已遠去，他的長遠目光及敢想、敢做、敢說也已遠去，只剩下台灣企業界孤軍奮鬥了。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）