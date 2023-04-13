繼環台軍演之後，中國大陸商務部公告將就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，包括2455項涉及農產、五礦化工、紡織品等產品，未來可能面臨禁止進口的風險。

這是中共在軍事警告之後的經濟警告，台灣必須瞭解它可能的衝擊與影響，謹慎應對，儘快啟動兩岸經貿協商與對話，化解可能衝擊，否則中國大陸若採取反制措施，將會嚴重影響兩岸貿易與台灣的經濟發展。

中國大陸這次動作是針對台單方面的貿易限制作為，也就是貿易壁壘或貿易障礙，而所列部分產品對其他國家卻開放進口，並不符合WTO的最惠國待遇與開放原則。但在兩岸特殊關係下，中國大陸方面長期進行讓利與優惠，導致台灣長期享有貿易順差，目前已是中國大陸貿易順差當中的前幾名，高達1565億美元。

此舉一方面是北京處理長期兩岸貿易逆差問題的作為；另外一方面也顯然是在兩岸關係轉為攻勢的警告動作。

從軍事演習到調查台灣的貿易壁壘，我們必須瞭解這個事情的嚴重性。蔡英文總統應展現重視兩岸經貿的態度與作為，政府盡快展開與中國大陸的貿易磋商與對話，瞭解雙方差異並解釋我方做法，並開始檢討部分產品是否可以開放進口，同時也得確保新的作法與開放，不會對台灣的產業與市場有過大影響。

其實，這種持續對話與溝通本該是政府的職責，只是民進黨執政下長期造成兩岸僵局與對峙，兩岸經貿出事後也僅採取一些短期無效的應對措施，導致台灣農工民眾的生計受到威脅，對台灣這樣高度依賴出口的經濟體來說，打擊實在難以承受。

如果蔡政府依然無法進行有效的貿易磋商與對話，北京在經濟警告之後的具體作為，很可能就是反制措施：針對台灣輸往中國大陸的同樣產品予以禁止，或提高關稅，這將可能造成台灣出口的大幅衝擊甚至萎縮，嚴重影響台灣經濟與社會穩定。

這是政府現在應該馬上去做的緊急與務實作為，但民進黨的內閣有這個能力和意願嗎？民進黨的立委懂得這樣督促嗎？

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