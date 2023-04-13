美國於1971年中止美元與黃金兌換，開啟美元霸權時代，時任美國財政部長康納利回應國際的批評時說，「美元是我們的貨幣，是你們的問題」，充分流露美國的霸權思維。所謂美元霸權，簡單來說，就是依據美國利益，將貨幣超發可能的經濟失衡風險，轉嫁給其他國家，由他國共同分擔，但不能否認，近半個世紀以來，美國超強的軍力有效維護了世界秩序，開啟了全球化繁榮時代。

去美元化趨勢明顯

冷戰結束後，無論從軍事力量、經濟、金融與科技等面向，美國都是世界唯一超強，連帶美元也成為全球最重要的貨幣，不僅是國際貿易流通最廣的計價貨幣，也是最保值的外匯資產，世界各國（尤其是新興市場國家）在進行商品貿易、投資往來，或建立自身外匯儲備時，均將美元視作最重要的媒介與工具。

根據SWIFT統計，當前國際支付最主要的使用貨幣仍非美元莫屬，2022年比重高達41.3％，遙遙領先排名居後的歐元（35.7％）、英鎊（6.5％）、日圓（2.8％）及人民幣（2.3％）。而IMF公布的最新官方外匯儲備貨幣構成（COFER）亦指出，儘管美元比重持續在下降，但截至2022年底，美元仍是全球主要央行持有規模最大的儲備貨幣，比重達到58.4％，幾乎是排名第二歐元（20.5％）的3倍。更不用說，國際清算銀行（BIS）調查的外匯交易數據（買賣合計為200％），美元比重亦高達88.5％，排名居次的歐元為30.5％，美元多出58％。

這些數字都清楚說明，短期美元國際地位仍難以撼動。不過，中國崛起、美國衰退趨勢下，美國貨幣政策對其他國家可能產生的外溢風險，開始受到愈來愈多的詬病與反抗。IMF近期示警，自俄烏戰爭爆發以來，基於意識形態與金融制裁考量，諸多非美陣營國家正加速轉移與分散對美元依賴，甚至打算建立非美元體系的支付、清算與結算系統。這些去美元化的行為，恐怕會讓美元全球通貨主導地位受到威脅。

特別是這1年多來，隨著美債被大舉拋售、美元資產吸引力大減，全球去美元化的趨勢愈來愈加明顯。日前大陸宣布與巴西達成雙邊貿易以本幣結算協議，未來人民幣與里耳可以直接兌換，不需再使用美元作為中間交易媒介。去年習近平出訪沙烏地阿拉伯，與沙國簽署全面戰略夥伴協議，商討如何進一步推動原油貿易以人民幣計價與結算，石油人民幣（petroyuan）取代石油美元（petrodollar）的進程可能加速。

人民幣仍有天花板

更遑論俄羅斯受到歐美制裁後，已全面拋棄美元轉向人民幣。根據大陸海關總署統計，2022年中俄雙邊進出口貿易總額來到1903億美元，除了較2021年大幅成長近三成外，更寫下歷史新高。其中，絕大部分雙邊跨境貿易，多是採用人民幣計價與支付清算。光是今年2月，人民幣占莫斯科全體外匯交易量比重就將近40％，首度超越美元，成為最主要交易貨幣。而這樣的趨勢，看來已難以逆轉。

俄羅斯去美元轉向人民幣，不僅確立人民幣作為區域性貨幣的地位，也成了人民幣國際化最佳範例。末日博士魯比尼直言，隨著人民幣地位日漸提升，未來10年可能打破美元在國際上的壟斷地位，最終形成美元及人民幣分立的「雙元貨幣體系」。這個預言放在俄烏戰爭前，可能有些言過其實，現在來看並非完全不可能。

不過，要形成足以抗衡美元的實力，不管是提升人民幣在國際貿易上的使用意願，或拉高人民幣在各國央行的外匯儲備比重，抑或是擴大人民幣資產在國際金融市場的交易與買賣，人民幣需要更國際化，大陸貨幣市場的透明度、公信力與政府法治監管等，也都需要強化。但人民幣國際化進程必須穩健，不可冒進。就中短期而言，「雙元貨幣體系」應是努力目標。