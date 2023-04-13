大陸宣稱因「航太活動」，計畫在4月16日至18日一連3天，在台灣北部「台北飛航情報區」管轄範圍設置禁航區，後因我方嚴正抗議，由3天變成27分鐘。台北飛航情報區內共有18條航路，一天約有160個航班，如真的管制3天，對往東南亞、東北亞，以及北美航線都會受到嚴重影響，現在時縮為27分鐘，仍有約33航班受到影響。

因「從事航太活動」語焉不詳，時間點也在蔡總統出訪結束、解放軍「聯合利劍」軍演之後，令人聯想是否又打算重啟類似去年飛彈試射的演訓，再度升高台海緊張氣氛。

經查詢追蹤國際太空發射活動網站得知，應是西昌衛星發射中心預計於4月16日發射的風雲3G氣象衛星，由長征4丙運載火箭推送至極地軌道，主要任務是對可能導致強降雨的災害性天氣系統進行監測，該系列衛星也對全球90餘國家提供氣象服務，雖屬民用性質，也會對軍事任務提供服務。

該火箭為三節式火箭，由位於內陸的西昌衛星發射中心發射後，這三節推進火箭會依序落回地表，第一、二節應落在大陸境內，第三節落在台灣北部外海，即中共宣稱的「航太活動」範圍，因在台北飛航情報區管轄範圍，因而申報有可能影響飛航安全。

台北飛航情報區為國際民航組織（ICAO）所劃設，其演變歷程與中華民國風雨飄搖的歷史相關。現由交通部民用航空局飛航服務總臺下的台北區域管制中心負責，管制台北（Taipei Flight Information Region, FIR）範圍內各種航機的航路管制服務，包括國際航線的過境及入出境，以及兩岸直達航機，提供儀器飛航的航路、離到場服務，也負責交接鄰近飛航情報區的飛航服務。

西昌發射中心隸屬解放軍戰略支援部隊，同時也負責國際商業發射任務。目前大陸共有4個太空（中共稱為「航天」）發射基地，分別是位於甘肅省酒泉市的酒泉發射中心，負責返回式衛星、載人太空船發射任務；山西省太原市的太原發射中心，負責太陽同步軌道衛星發射任務；四川省西昌市的西昌發射中心，負責地球同步軌道發射任務；及新設的海南省文昌發射中心。

由於西昌等發射中心位於內陸，其發射軌跡通過內陸廣大區域，萬一發生事故會造成慘重損失，近年殘骸落地的爭議時有所聞，因此部分發射任務改在海南文昌發射中心進行，軌跡均在海上，可避開殘骸墜落造成的風險。

此次事件顯示，中共為在特定時間達到擾台目的，即使是非軍事性活動，仍設法操作以造成台灣民心的不安。但這也對周邊區域的正常經濟及航行形成困擾，特別是在國際民航復甦之際，加上目前正值七大工業國外長高峰會要在日本輕井澤舉辦期間，國際政要可能會取道台北飛航情報區赴日與會，這一舉措自然會造成國際反彈，中共或許因顧忌國際抗議而縮短時間。

台灣與大陸的民航事務是高度政治化議題，僅是台灣能否參與國際民航組織，即遭中共打壓。去年8月中共對台軍演期間，有18條航線、900架次航班受影響；中共2015年逕自劃設M503航路，與台灣海峽「中線」部分重疊也引起爭議；廈門翔安國際機場將於2025年完工，距金門僅1.5公里，其航道也會與金門機場衝突，以目前兩岸情勢料將再起爭議。因台灣處東亞交通樞紐，周邊海空域即使屬於民用航空或航海行為，仍可能因中共這類舉措受影響，此需國安單位密切關注。

（作者為國防安全研究院副研究員）