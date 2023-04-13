針對蔡總統過境美國並與美國眾議院議長麥卡錫會晤，中國大陸進行為期3天對台環島軍演後，又突然宣布即日起，就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及商品達2455項，調查時期涵蓋至明年台灣總統大選前。政經聯手意味相當濃厚，不利於兩岸關係發展。

就經濟而言，台灣自1990年代以來的兩岸貿易，經由產業分工及台灣對大陸投資，兩岸間投資與貿易大幅成長，2020年台灣對中國大陸（含香港）出口達1367.4億美元，占台灣總出口值的43.8%。為使兩岸經貿正常化，2010年馬政府時代與中國大陸簽署《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），當時對岸為統戰目的，經濟上採單方面讓利政策，並推出一系列的惠台措施，期能獲得台灣民眾的認同與縮短兩岸歧見。

由於兩岸經濟量體差距懸殊，除早收清單外，大陸方面也允許台灣對大陸輸台的2千多項產品進行單方面進口限制，可謂不對稱經貿特殊關係。2016年民進黨再次取得政權以來，因雙方缺乏互信基礎，基本上兩岸關係是零互動，ECFA雖未廢止，但幾乎名存實亡。

此次貿易壁壘調查，中國商務部稱是為了保護中國企業的合法權益，經民間進出口商會名義申請調查，範圍包括台灣制定並正在實施的禁止進口中國產品的相關措施，和主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等2455項產品。調查方式可採問卷、實地查核和向利害關係方進行調查。

中國此時提出此項作法，雖只是調查，還沒有實際結果與對應措施，但卻充分反應中國近幾年來對外政策政經聯手的靈活操作與反制措施。表面上，是依國際規則和慣例，對國內企業因貿易壁壘造成的傷害展開調查；實際上，更象徵中國大陸對台政策將改弦更張，過去對台的讓利政策或惠台措施將落幕，一切按國際規則的公平貿易來談。

此舉對在大陸的台商，因在過去普遍享受過這些好處，無論經營或生產規模也都具相當的競爭水準，不太需要再靠特別優惠才能生存或牟利。但對以出口大陸為主的國內廠商而言，往後面臨大陸關稅和非關稅的貿易懲罰或障礙則可能因此升高，使台灣產品進入中國市場將更形困難。

故今後台灣廠商，不可能也不應該再依賴中國大陸關愛的眼神，或利用特殊關係的僥倖心理來經商，而是要強化依國際標準來生產和進行貿易的決心，不斷的提升產品的附加價值與國際競爭力，同時開拓中國大陸以外的市場，包括歐洲、東南亞和印度，乃至中南美洲、非洲。若果，長期而言，一方面可讓兩岸經貿關係朝正常化發展；另一方面，也會迫使我國產業加速升級腳步與分散出口國際市場，不再依賴中國市場的舒適圈。

（作者為國立政治大學經濟系教授）