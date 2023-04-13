民進黨已正式提名副總統兼黨主席賴清德參選下任總統，國民黨2024總統大選何時提名、提名何人？壓力愈形緊逼而來。黨主席朱立倫終於鬆口「黨內非常一致，已經準備好了」，新北市長侯友宜也表態「隨時可以上場」，話都已說到這個份上，這最後的臨門一腳，還等什麼？真的沒理由再拖了！

民進黨備戰2024早就定於一尊，提名賴清德也只是正式儀式上過個場，全黨與支持者在心理與實質準備上，更是起步部署已久，而國民黨猶在瞻前顧後，一手好牌要打不打，搞得支持者唉聲嘆氣、扼腕不已。要不是侯友宜的民調開始下降，各方批判壓力大量湧進，這齣等呀等、茫呀茫的怪戲，真不知還要演多久。

至於徵召侯友宜的時間為何，現在有兩種說法，一是說會盡快，最慢不會超過6月18日；二是最快就在5月初。若是前者，等於是廢話，因為之前就是這樣估算的，如果朱、侯都說「準備好了」，結果還是要再拖兩個月，根本就是「裝肖維」，所以應該不可能。

因此5月初甚至更早一點，應該是最可能的時機。所謂一鼓作氣、再而衰、三而竭，之前國民黨未能確實把握先機，還造成各種傳言消蝕意志與信心，導致現在的緊張；如果能重新整軍、讓主帥出陣誓師出發，未嘗不能重振旗鼓，再創新的一鼓作氣。

日前郭台銘才剛剛表態要爭取國民黨的總統提名，也宣示會遵循黨最後的提名結果。若要避免重演2020因初選而分裂的重創，如何爭取所有力量的認同與參與，同心協力下架民進黨，將是朱、侯責無旁貸的挑戰。