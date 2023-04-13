國民黨提名大戲，祕書長黃健庭表示「第一階段黨內就是侯友宜，第二階段再去整合泛藍的郭台銘」，這說了等於沒說。侯友宜是國民黨的最強棒，若再被如此「凌遲」，2024政黨輪替前景堪慮。

國民黨若是考慮提名郭台銘，那麼郭台銘就也應該是第一階段的「黨內共識」；若郭台銘屬於黨外泛藍，那麼國民黨就應先宣示「徵召侯友宜」，再進行後續的整合。換句話說，黃健庭為了回應外界的壓力，論述已有些矛盾。

坐轎難，抬橋更難，國民黨中央希望能夠面面俱到，整合每一個在野陣營，的確是該小心翼翼；但過多的等待，也是一種內耗。以執政為目標的政黨，應該保護自己最強的候選人，而不是黨內先互砍到重傷，再去面對神完氣足的賴清德。

侯友宜一旦披掛上陣，首先面對的就是「落跑」質疑。但侯友宜與之前的朱立倫、韓國瑜不同的是，從沒承諾「不選」，所以並沒有「失信」的問題。侯友宜真正隱憂在於，過去的「侯侯做代誌」人設，讓他幾乎不觸碰政治、爭議議題，但從被提名總統候選人的那一天開始，台美關係、兩岸路線、能源政策，都需要給外界一個答案。

台灣的選舉，總統與縣市長的檢驗密度有極大的落差，可以說一位擔任縣市長游刃有餘的人，不見得參選總統也能有同樣表現。縣市長基本是「做事」的，路平燈亮水溝通，不會有太難回答的問題，總統則不同。美國杜魯門總統放在辦公桌上的金句「The buck stops here」（推托到此為止），總統被期待的不是做事，而是「做決定」，特別是兩難、得罪人的決定。

當然，侯友宜的團隊人才濟濟，而侯本人也必然針對可能的政治攻防做了充足準備。但練習跟比賽是不同的，總統選舉是長期間、高壓力的馬拉松對抗，各方陣營都會無所不用其極地製造對手犯錯，越早徵召侯友宜，就越可增加他「春訓」的時間。

而針對「在野陣營」，也就是侯友宜與郭台銘、柯文哲的整合，從2022的選舉過程，可看出民眾為了政黨輪替，對於「三腳督」中落後一方的棄保，是非常冷酷無情的。因此在野陣營要團結，侯友宜與郭台銘、柯文哲，需要一段時間的競爭把差距突顯出來；最怕的就是雙方僵持不下，而讓民進黨像2000年一樣漁翁得利。

因此，徵召侯友宜，越早越好。朱立倫在國民黨內政治資歷完整，願意甘心抬轎，在台灣民主的歷史上會留下一筆。而郭台銘若能接受競爭的結果，也才是真正的為台灣著想。

至於民眾黨，是進則求取總統，退則固守立委，策略也很清晰。國會的確需要民眾黨的人才，但若因此阻礙了政黨輪替，也就成為台灣民主的罪人了。

（作者為國民黨前發言人）