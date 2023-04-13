近日一封自稱「NCC內部吹哨者」的檢舉信，讓NCC主委陳耀祥的適任性再度成為新聞話題。陳耀祥先前因為處理中天新聞台關台案、華視新聞台上架52頻道案、數位中介法草案、鏡電視新聞台申設案和近日因鏡電視案遭北檢起訴列貪瀆被告等事件引發諸多爭議，其公正性與獨立性已備受外界質疑。這回爆料者直指陳耀祥將再繼續護航鏡電視申請案，無論此事是否屬實，又給人留下了不良的印象。

雖說當前政府之中有不少位施政無能、顯不稱職，卻仍厚臉皮、戀棧權位、不肯下台的部會首長，例如任內斷交9國的外交部長吳釗燮、4次全國大停電的經濟部長王美花、以及開放萊豬、無力處理農產品被禁銷大陸和全台蛋荒的農委會主委陳吉仲等，若是要論惡排退，NCC主委陳耀祥應還排不進前3名；但若從損害機關形象與公信力來看，首該下台的首長當屬陳耀祥。

NCC作為我國中央行政組織上第一個獨立機關，成立至今已逾17年。當初建置初衷係希望建立一個不同於一般行政機關，而能從層級式的行政指揮監督體系獨立而出，不受上級機關指揮監督，擁有更多專業化、去政治化的自主決策空間之機關，期透過管制獨立，排除上級機關與政黨可能的政治或不當干預，以維護言論自由與媒體第四權功能，建立起人民對通傳監理機關之政治超然性和公正執法之信賴。

然而這樣一個肩負高度憲政使命的獨立機關，在現實環境中實與中央集權化的官僚政府體制格格不入。蓋獨立機關首要爭取的就是獨立自主決策權，要力抗像是行政院、總統府等上級機關對個案的指導干預，故理想的獨立機關運作應是與上級機關保持一定的疏遠和緊張對立關係，而非配合或服從關係，否則其與一般行政機關有何不同？

NCC自2006年成立後，前5任主委（委員會）多少都曾在捍衛機關獨立性之議題上與上級機關發生過摩擦與對抗。NCC首任主委蘇永欽和委員們為維護獨立機關的主體性，被時任行政院長蘇貞昌處處打壓，受盡委屈；第2任主委彭芸、第3任主委蘇蘅和第4任主委石世豪，在他們領軍時期，NCC因處理年代綜合台廢照案、旺旺中時入主中天、中視案，旺中併購案和WiMAX業業者不予延照案等，亦與當時執政的馬政府和執政黨發生不少摩擦；第5任主委詹婷怡則因假新聞治理議題，遭回任行政院院長的蘇貞昌怒斥NCC「誰都管不到、什麼都不管」之後「被請辭」下台。從他們與上級機關的互動關係中，多少還能見到NCC主委捍衛機關尊嚴與獨立性的風骨與態度。

陳耀祥是NCC第6任主委，從他扶正為主委後，做了幾件引發社會輿論撻伐，卻讓上級機關和執政黨非常滿意的大事，例如重罰中天新聞台、不予中天新聞台換照案、護航華視新聞台上架52頻道和同意鏡電視新聞台申設等案件。這屆NCC委員會與上級機關志同道合、關係融洽，確實做到「行政一體」的要求，難怪當外界質疑陳耀祥主委處理鏡電視案有「貓膩」時，時任蘇貞昌院長在質詢台上大剌剌地回說「不必去查」了。

陳耀祥主委上任以來，NCC作為偏頗和高度政治化，已讓國人對獨立機關的專業度與公信力大打折扣，對NCC印象一落千丈，甚至出現有不如廢了NCC的講法。然這究竟是NCC機關的問題，還是主委的問題？其實獨立機關的獨立性，無法只靠制度設計，更關鍵的是要樹立機關的組織文化，而此又與領導者風格息息相關。在此意義下，獨立機關首長的獨立人格特質，才是形塑機關獨立性之根本。作為一個獨立人，自然要有無所求和無所懼的脊梁，而陳耀祥主委是否適任的問題，或許可先從這一點開始檢視。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）