民進黨立委賴惠員在立法院質詢勞動部長許銘春，「物價飆高，勞工難以負擔開支，盼調整基本工資月薪至2萬8000元」，許銘春在答詢回覆「如果個人可以決定，我支持」。雖然是簡單的對話，看似為民請命，但應該先考慮基本工資在今年元月才剛調過第八次，若明年還要再調升，如此密集調整，到底「為何而調？為誰而調？」。

全球在新冠疫情肆虐3年多來，期間貨幣擴張寬鬆，造成全球通膨，疫情也使得海運塞港，國際貨運船隻貨櫃缺貨，運費飆漲導致物價上揚，石油與鋼筋，黃豆玉米等飼料漲價，能源成本的上漲，而打了超過一年的俄烏戰爭至今還無解，全球物價指數攀高，讓人吃不消。美國CPI消費者物價指數推升到40年來最高點，通膨壓力頂天，聯準會不斷升息挽救通膨，美元升值，相對也造成其他國家的貨幣貶值。

儘管美國總統拜登日前才簽署文件正式宣布結束COVID-19的國家衛生緊急狀態，我們才在高興竊喜，全球新冠疫情即將結束，且根據美國勞工部最新公布數據顯示，3月未的季調CPI（消費者物價指數）年率從此之前的6.0％大幅下降至5.0％，儘管美國3月通脹加速降溫，但至今仍處於高點。

我們看到國人的家庭與餐廳每天幾乎都會用到的沙拉油、雞肉、豬肉、雞蛋、麵粉等食材漲價，連一片炸雞排也都要接近上百元，甚至更貴，幾乎是3年前的1倍價格。

再看電價，政府4月起漲電價，平均漲幅為11％，民生用電平均每度從2.61元漲到2.65元，漲幅約2.6％；產業用電平均每度從2.91元漲到3.38元，漲幅14.2％，卻苦了租屋族，因為現有合約到期後就要調漲房租跟電價。

這些基本的原物料價格上揚，加上政府接連調升水費及電費費率，都是直接導致民生消費的漲價。從主計總處公佈我國CPI消費者物價指數來看，台灣3月消費者物價指數年增率雖只有2.35％，但仍高於警戒的2％。

我相信，大家都記憶猶新，7年來不斷調高基本工資，今年元月起再度調整基本工資，從7年前的2萬8元提升到2萬6400元，調幅約達31.9%；時薪也調整8次，由120元提升到176元，調幅約46.7％。

基本工資審議委員會在去年12月就根據去年及預估今年的CPI消費者物價指數、GDP經濟成長率等條件，經勞資雙方代表溝通下做出的調整，既然已經參考今年的物價指數調整過，為何又說要因為物價高漲，而必須再度調高？前後有點說不通。

去年11月主計總處預估今年GDP經濟成長率為2.75%，才過三個月，今年二月下旬馬上就提出最新數據，下修為2.12%，今年既然經濟成長率不升反降，外界不懂為何現在才剛過第一季，就又急著想要調升基本工資，更讓人很難不去聯想到是否與今年底就要進入大選年有關。「一面抹壁雙面光」，政府極盡可能的做到討好勞資雙方，以兩邊都不得罪為原則，但如此密集調整基本工資，卻可能是「顧此失彼」的三輸局面。

薪資為構成生產成本的重要因素，在「總體經濟學」中的「價格/工資螺旋理論」是一種解釋工資上漲與物價上漲/通貨膨脹之間因果關係的宏觀經濟學理論，工資上漲會增加可支配收入，從而增加對商品的需求，並導致價格上漲。可見薪資上漲速度太快，不見得就是好事，美國就是活生生的例子。現在美國大範圍缺工，薪資加速上漲，經濟學家擔憂釀成物價螺旋式上漲，無助通膨控制。

進一步想，老闆賺錢了，分享給員工，這是天經地義，自然會主動幫員工加薪，根本不需要政府來強制，但前提是營收必須要有成長。薪資增長雖然可以讓勞工可應對高漲物價，是許多面臨物價上漲但薪資停滯的國家，十分期盼的正向循環，但現在薪資增長反而成為幾個月內對市場的最大影響。

但退一步來說，企業若一再被迫調高基本工資，加上明年勞保費率（含就保）已確定由11.5％調升至12％，健保費率也可能調升到6％，人事成本及勞健保、勞退等，企業的負擔加重，更讓業主吃不消，有的甚至可能在還沒有景氣復甦，恢復營收之前，在不堪負重之下，選擇結束營業，資遣員工，造成更高的失業率。

我們也可從勞工角度思考，勞工也擔心因為基本工資的調升，投保勞健保的級距也隨之調整，造成勞健保的保費提升，調薪後增加那一點薪水，就貢獻給政府了。當基本工資調漲影響到企業競爭力時，經濟發展將會衰退，衍生的龐大社會問題，將致使政府在社會福利及房貸利率補償等經濟損失的支出增加更多。

儘管經濟部及勞動部考量部分國內產業受疫情衝擊，尚未完全恢復，接連兩年都提出「受疫情影響事業基本工資補貼方案」，只是執行率有待考驗，還有很多經營困難的企業根本無法獲得補助。

我認為，現在不是調整基本工資的好時機。全球經濟景氣正要開始復甦，但通膨仍處於高位，景氣還處於未明階段，政府卻只想著要調升基本工資，而不先去思考更全面的救經濟，提高內需與建設等政策。我們嘆息的是，政府難道沒有考慮到調薪可能造成物價上漲，反而被更大的通膨吃掉的問題，背後是否隱藏著更大的經濟衰退危機。

政府不能老是做這種「頭痛醫腳」的糊塗事，光靠補助，那形同是「眼睛痛，塗眉毛；肚子痛，塗肚臍；牙齒痛，塗下巴」，我建議政府應該要設法解決高物價，控制原物料成本的飆升，讓萬物齊漲的問題得到解決，更要趕緊擴大內需建設，鼓勵民間企業投入更多建設與投資，並推出刺激消費政策，把餅做大，提高人民所得，才是重點政策。

（作者為全國商總主席）

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