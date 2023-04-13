當前台灣面臨的最嚴峻問題是和平局面能不能確保？兩岸人民本為同胞，中國人不打中國人是天經地義的，但主導台灣政治的民進黨偏偏要把兩岸變成兩國，而且倚靠外力圖謀分裂中國主權與土地，致使兩岸近年滑向兵凶戰危邊緣。如果民進黨明年總統大選再贏得勝利，將誤以為其聯美抗中路線深獲民意認同，在繼續執政後勢必變本加厲將其貫徹到底，而使台海和平更加危殆。因此，下次總統大選將是一場避戰與引戰、和平與戰爭的抉擇。

賴清德不能避戰謀和

民進黨已正式提名由賴清德代表民進黨參選總統，沒有人不要和平，他的兩岸主張由「抗中保台」修飾為「和平保台」，就是要民眾以為民進黨也要避戰保和平。然而，和平從來不是主觀意願問題，而是方法問題，如何作為、如何互動而有助於避免戰爭，確保和平，才是問題的關鍵。民進黨全面執政以來所發的言行，無不與和平的確保背道而馳，以為倚靠美國就可以有恃無恐的走上與中國脫離的道路。

台灣陷入戰爭危機的關鍵在於兩岸究竟是一國還是兩國？蔡英文總統、政府相關部門及民進黨異口同聲，都指稱中華民國和中華人民共和國不相隸屬，以兩岸兩部憲法而言，這個說法沒有大誤，問題在於民進黨是要藉著這個說法表明兩岸是兩個國家，主權各自獨立，互不相干。相反的，九二共識的價值就在認同兩岸主權同一，只是國名各有主張，且憲政秩序尚未達於統一。這次馬英九訪問大陸，以具體言行示現了九二共識信而有徵，台灣可藉此避戰謀和。民進黨對其中深意與價值不理解也不接受，惡意謾罵馬英九掉入一個中國陷阱，幫助中共併吞台灣。

其實，九二共識對台灣安全有護身符的價值，國民黨內有些人基於選票考量，對其認同度高低不一，但沒有人像綠營人士一樣全盤否定。國民黨最可能被徵召為總統候選人的侯友宜，對於九二共識採取「尊重」立場，對於九二共識「擱置爭議、求同存異」的精神，並捍衛中華民國主權地位，表示尊重立場，而歸結為「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝」，強調要「守護中華民國」。另則提出3D原則：一、Democracy─深化民主，透過普世價值連結全球；二、Defense─強化國防，做最精實的準備，捍衛生存和主權；三、Defrost─降低敵意，開放態度交流對話，促進和平繁榮。

三平三安需具體落實

從兩岸關係的緊密發展與台灣安全的確保需求而言，侯友宜的立場猶有不足，前不久提出的「三平、三安」，也就是「社會公平、國家太平、兩岸和平」以及「人民安心、社會安定、國家安全」，同樣不夠具體。不過，他避戰謀和的用心值得肯定，他所揭示的努力方向也足堪遵循。或許是因為尚未被徵召為候選人，所以他謹小慎微，避免引起爭論，也為爭取中間選民認同而模糊其詞。

究實而論，兩岸關係和台海和平已經進入非常局面，主要政黨及候選人都必須對危機有全局性的認識，並且擬訂全面性解危方案。侯友宜是國民黨重回執政希望之所繫，向有鐵漢美譽，自應為台灣鐵肩擔道義，勇往直前，為台灣安全、民眾福祉建構可信、可行、可久的兩岸政策，真正達成他期盼的「台海穩定、區域和平」。

兩岸的和平統一並非短期內可以達成，非和平手段則應全力避免，這是雙方共同的責任。對台灣而言，確保和平首先應拋棄任何台灣獨立以及兩國論的偏誤思想，牢牢把握一個中國原則，侯友宜必須就此與綠營完全區隔，不可被認為是在灰色地帶上混水摸魚。其次，台灣絕不能繼續擔當美國壓制中國的馬前卒角色，正如侯友宜說過的，「不當強國的棋子」，一定要站穩台灣的中華民族立場，也就是「台灣人是中國人」的立場。除此之外，侯友宜應該對於兩岸官方交流、對話、協商甚至和平協議提出具體對策，唯有所提方案能讓兩岸朝野建立基本共識，才能如侯友宜所願「攜手合作向前走」，而能達成「兩岸和平才能讓台灣太平」的願景。