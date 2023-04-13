賴清德終於獲得民進黨提名參選2024年總統，遂了4年前背刺失利的總統大夢。然而賴獲得提名的參選宣言卻是紕漏盡出，諸多發言邏輯矛盾不說，又刻意大吃兩岸關係的豆腐，宣言內容若不指名道姓，讓人以為是蔡英文再度參選。如賴清德是默認蔡規賴隨為正確的政治路線，豈不凸顯4年前的突襲參選毫無正當性，完全只為奪權而來?

首先，賴清德仍不改民進黨把總統大選議題升高到統獨矛盾的老套招術，破題就是2024年不是「戰爭與和平」的選擇，而是「民主與專制」的抉擇。顯然賴清德是搞錯對手、畫錯重點，他的參選對手並不是對岸中共，而是在野競爭的政黨候選人，試問當今台灣民主社會下，在野候選人何人勝選上台有能力將台灣改造成專制國家?不難看出，賴的「民主與專制」邏輯，不過就是企圖製造如果民進黨沒有勝選，將加速中共統治台灣的不當連結。賴所謂的「民主與專制」抉擇，基本上就是四年前總統大選抗中保台的2.0版本，早已過期四年的芒果乾當當季鮮果賣，十足的舊瓶裝新酒了無新意。

值得注意的是，賴清德刻意否定2024年不是「戰爭與和平」的選擇，原因無他，正是賴深知在「戰爭與和平」邏輯選擇中，多數民眾寧可選擇避戰優先，而非冒進的我行我素大行刺激對岸之道。但賴既不願承認按照民進黨的行事恐招致戰爭的來臨，而務實台獨工作者的性格基因使然，又讓他無法接受避戰必須接受妥協的現實，因此必須將戰爭的導因嫁禍給在野黨甚至中共，也才有所謂「民主與專制的抉擇」這種不倫不類的選戰主軸問世。

賴又再度強調事實上台灣已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣布獨立；「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣自然而然也不是所謂中國神聖不可分割的一部分」。上述竹篙湊菜刀式的國家定位論述違憲不說，更暴露了賴內心躲在中華民國底下虛假創造台灣已經獨立的愚民本質。

事實上，按照憲法的完整國家領土定義，中華民國才是主權獨立的國家，而台灣不是；中華民國不只包括台灣，台灣在法理上不是完整的中華民國；中華民國在台灣，而非中華民國是台灣。而賴說台灣不必另行宣布獨立也是刻意的畫蛇添足，試圖為前段話的語意創造政治模糊，好矇騙不明究理的台灣認同民眾誤信台灣是主權獨立國家的錯誤邏輯。

至於所謂的「中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣自然而然也不是所謂中國神聖不可分割的一部分」說法，本質上是賴以假亂真的政治話術。就事實而言，前句的互不隸屬不假，然而在法理上，中華民國主權及於中華人民共和國事實統治的大陸地區，因此所謂「台灣不是中國神聖不可分割的一部分」不過就是與之將「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的前句惡意錯誤連結。

一言以蔽之，民進黨與賴清德每談及國家定位便一副欲蓋彌彰作樣，故意講得越多越複雜，讓多數欠缺憲政知識的民眾無從分辨真偽，同時加以惡意簡化相關國家與主權的真實定義，再將民粹式的台灣認同宣傳語言與支持民主與否的價值判斷畫上等號，最後扣上不認同者就是不愛台灣的政治大紅帽便大功告成。如同德國納粹黨宣傳部長戈培所說：「謊言重複一千遍，也不會成為真理，但謊言如果重複一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理。」

賴清德的「真理」究竟能不能為他帶來2024的勝利有待結果證明，然而台灣民眾同樣有義務要理解同樣是德國人的鐵血首相俾斯麥說過的：「真理是在大砲射程範圍內」這句現實主義名言的話中話，如果賴賣弄他的真理在2024獲得成功，難保俾斯麥的真理名言不會再度實現。

（作者為自由撰稿者）

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