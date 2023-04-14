美國空軍第二十三戰鬥機大隊隸屬的穆迪空軍基地仍傳承「鯊魚嘴」圖案。（圖／許劍虹提供）

陳納德（Claire L. Chennault），出身美國陸軍航空隊飛行員，在對日抗戰期間，他招募美籍子弟飛行員，與筧橋空軍攜手捍衛中華民國領空，開啟了美國志願航空隊、中美空軍混合聯隊與第十四航空隊等「飛虎隊」輝煌空戰史實，也贏得了國人的友誼與敬重。迄今，美國空軍第二十三戰鬥機大隊隸屬的穆迪空軍基地，仍傳承「飛虎」、「鯊魚嘴」圖案，他讓中華民國空軍與美軍關係緊密相連，持續保持交流，陳納德可以說是永不磨滅的二戰傳奇。

陳納德出生在美國德州的一個農民家庭，是一位虔誠的基督徒，11歲時受洗，一直保持著閱讀《聖經》及禱告的習慣，他在未來投入對日本空戰時，在同僚機出發前總是會先禱告，祈求能得到上帝的祝福，進而戰勝敵人平安歸來。

21歲那年，他在路易斯安那州的師範學校畢業，便在鄉村的小學擔任教師，他有次參觀博覽會，看見會場一架寇帝斯雙翼式飛機，在飛行尚未發達的年代，這件新奇的東西，讓他深深著迷，也燃起投身航空事業的志願。第一次世界大戰爆發時，他再次萌生鷹揚凌霄之志，只是事與願違，他超過了加入空軍的年齡門檻，僅能進入印第安那州的軍官學校，成為一名陸軍中尉，不過仍存有飛行夢想的陳納德，曾經請求學習飛行3次皆被軍方拒絕，但是他沒有灰心氣餒，蒼天不負有心人，終於進入飛行學校，這讓喜愛翱翔天際的陳納德，學習操練駕馭幾近著迷，每每冒險嘗試高超飛行技術，天旋地轉而樂此不疲，練就鐵翼鷹揚之神技，淬鍊成為陸軍航空隊戰鬥機飛行員，並在夏威夷的珍珠港晉升為第十九戰鬥機隊中隊長。

在夏威夷的3年時間，是陳納德最快活的時光，他每天訓練飛行，領導他的中隊鑽研各種新的戰術，在1930年代的美國空軍，流行著「轟炸至上」的航空理論，不過，陳納德反駁轟炸機掛帥的舊思維，1935年他完成了一本戰術著作，強調戰鬥機空戰中扮演的重要性，他提出多架戰鬥機編隊飛行，比單獨飛行戰鬥力更強，他利用演習編隊機會驗證他的攻擊理論，多次率隊衝散轟炸機隊形，使得陳納德在當時成為小有名氣的「戰鬥機飛行專家」。

1936年1月，美軍在邁阿密舉行泛美空軍軍事演習，陳納德與兩位朋友，一位叫路克‧威廉遜，另一位叫比利‧麥唐納組成一支空中特技表演隊，有次空中演習表演中，正好有來自中華民國的軍事觀察團在現場，他們發現陳納德與他兩位朋友的高超飛行技能，大表讚嘆不已，觀察團成員中擔任航空委員會副主任的毛邦初盛情邀請他們3位來筧橋擔任飛行教官，路克和比利一口答應了，由於當時陳納德時常哮喘病發，健康出了狀況，婉謝了毛邦初的邀請。

陳納德擅長駕駛飛行技術，又專攻戰鬥機空戰戰術，但也難容美軍「轟炸至上」的當權派，偏偏他桀傲不馴、粗放不羈，加以聽力受損，空軍示意要他辦理退休，於是他以上尉軍銜默默退役。退役後，他專心改善病情。1937年1月初，他收到一封貼有中華民國郵票的信件，原來是中華民國空軍的實際領導者，航空委員會祕書長蔣宋美齡的來信，她邀請陳納德來華任職，蔣夫人在信中娓娓道出她想為筧橋空軍找一條出路，幫助中華民國築起一道堅實的空中屏障，以阻止日軍進犯之野心，陳納德被信件內容感動，特別是，蔣夫人告訴他：「您將有權駕駛中華民國空軍的任何一架飛機。」陳納德想到能重返藍天奮翅鼓翼，他整個人興奮了起來！於是他答應了蔣夫人的請求。

陳納德抵達上海，接受航空委員會顧問身份，實際考察國內各地空軍基地情況，他看到我國空軍飛機都是從美、英、蘇、義、德等國購買回來的「萬國貨」，不僅機型雜亂，且為過時的淘汰機型，零件進口困難，維修不易，故障率偏高，他不禁搖頭，更要命的是，我空軍飛行員當時是由義大利人協助訓練，在陳納德眼中，這些飛行員表面上獲得畢業證書，但是實際操作飛機，他們連基本駕駛技術都過不了關。果不其然，在隨後的上海、南京空戰中，我國空軍在空中與日本搏鬥，飛機就像蒼蠅一樣一架一架被擊落，蔣宋美齡親眼目睹飛行員對飛機操控生疏，著陸時飛機翻了筋斗，飛機燃起了大火，年輕生命就此殞落。

民國27年6月，宋美齡依據陳納德的考察內容，鼓勵他到雲南昆明籌辦航空學校，重整我國空軍戰力，因為蔣夫人有「空軍母親」之稱，她對中華民國空軍飛行員都當親生孩子般疼愛，她不願再次看到這群空軍幼鷹的生命遭受危險，陳納德答應了蔣夫人的請求，帶著一批優秀的美國預備役飛官擔任教官，建立一所完全按照美式教育和管理模式的航空學校。他在昆明極其簡陋的條件下，埋頭對於學員進行的戰鬥訓練，他過去研究出的攻擊理論和戰術，終於得以在異國的土地上實現，雖然在飛行訓練過程中，陳納德因為訓練嚴格淘汰了一半的學員，這是中華民國空軍首次採行淘汰制度，但也獲得蔣中正委員長的完全信任和支持。

民國30年，日本與蘇聯簽訂中立條約，蘇聯援華空軍人員陸續撤回，中華民國空軍回到孤軍作戰階段，此時我空軍和日本飛機數量比是1：53，處於絕對劣勢，日本完全掌握中華大地的制空權，日軍轟炸機持續四個月對重慶進行大轟炸，我國根本沒有一支強而有力的空軍可以與日本相抗衡。蔣中正緊急召見遠在昆明訓練飛行員的陳納德上校，蔣中正對陳納德說：「日本人轟炸重慶，中華民國無力反擊，再這樣下去，國人的抗戰決心會受到重挫。」由於當時我國空軍戰機缺乏，蔣中正決定請曾在美國空軍服役21年的陳納德返回美國，透過他與美國軍方淵源，希望能購買美國新型戰鬥機，並且廣邀美國飛行員呼群保義來華助戰。

中日戰爭初期，美國政府奉行中立政策，不願公開支持中華民國，做出任何制裁日本侵略的行動，陳納德返回美國後，對於政局氛圍顯得孤立無援，他並不氣餒，四處奔走大聲疾呼中國人民正在艱苦抗戰，以求爭取美國各界同情仗義聲援。美國國會與羅斯福總統被陳納德的慷慨陳詞深深打動，最終同意陳納德在中華民國建立空軍的計劃，以「租借法案」方式對華進行軍事援助。陳納德幫助中華民國採購100架P-40型戰鬥機，羅斯福總統後續簽署命令，批准陳納德可以到美國各基地招募「志願飛行員」，美國是愛好自由和平的國家，軍中飛行員對中華民國抗戰表達行動支持，紛紛響應陳納德號召，願意赴華參加美國志願隊，為避免引發美日的紛擾，他們各自護照職業欄上未據實寫明是飛行員，改以農民、銀行家、學生、音樂家等五花八門職銜來避人耳目，就這樣100名飛行員和200名機械師搭乘貨輪，來到兵燹烽起的中華民國。

在機翼印有青天白日國徽的P-40飛虎隊戰機，展示在美國海軍彭薩科拉博物館內。（圖／許劍虹提供）

民國30年8月1日，蔣中正以航空委員會委員長的身份簽署訓令，宣布中華民國空軍美國志願大隊成立，任命陳納德上校為該大隊指揮官，總部設在雲南昆明，陳納德對志願隊成員進行專門訓練，這100名美國飛行員，經過陳納德幾個月的嚴格訓練，志願隊人員的空中技能戰術更加嫻熟，而且大隊紀律嚴明士氣高昂，隨時可以一飛冲天與敵一戰，陳納德時刻提醒這群美籍飛行員：「我們既是為中華民國而戰，也是為美國而戰！」

美籍飛行員穿的皮夾克背後，都有縫製一塊白布條，布條上印有「青天白日滿地紅」國旗，下面用中文寫著「來華助戰洋人，軍民一體救護」，目的是倘若援華抗日的美國飛行員在空戰迫降，縱使語言隔閡，國人看到此布條能給予無條件救助。另外，美國志願大隊所駕駛的P-40型戰鬥機，機頭都彩繪上血盆大口的鯊魚嘴巴，用意想嚇唬日本人，但是昆明民眾從未看過棲息大海的鯊魚，每當看到戰機升空，以為它是一隻會飛的老虎，就這「美麗的誤會」，『飛虎隊』的名號不脛而走。

同年12月20日，日本飛機向雲南方向撲來，陳納德下達昆明機場第一、二中隊升空迎擊的命令，他等候4年多來，美籍駕駛員第一次駕著美國戰鬥機，在中華民國地面情報網的協助下，準備對付日本空軍的編隊，一架架露出鋒利牙齒的鯊魚機頭，轟隆隆的冲上天際，日本轟炸機被升空的飛虎隊震攝住，便倉皇的落下炸彈，死命想往印度方向逃遁，日本人作夢也沒想到，陳納德已經命令桑德爾中隊在回逃的路線上等候多時，他們對準日機的引擎和油箱部位近距離扣下機槍板機，一聲聲轟隆巨響，一架架敵機變成火球，日本入侵飛機10架，被擊落6架，3架負傷，美國志願隊則毫髮無傷。這是志願隊第一次空戰勝利，昆明民眾看到空戰捷報歡欣鼓舞，市區街頭鑼鼓喧天，鞭炮聲不絕於耳，因為昆明上空好久沒有看到日機抱頭鼠竄。至此，飛虎隊守住抗戰的大後方，日本空軍不再膽敢轟炸重慶、昆明，中華民國天空最困難時期即將成為歷史。

陳納德將軍與第十四航空隊維修人員交談（圖片來源：維基百科；文：莊秉漢）

空軍第401聯隊前身曾隸屬第十四航空隊「中美空軍混合聯隊」，陳納德將軍銅像現存於隊史館內。（圖／許劍虹提供）

日本偷襲珍珠港後，美國與中華民國展開並肩作戰，美國志願隊改組為第二十三戰鬥機大隊，併入位於印度的第十航空隊，民國32年美國在華成立第十四航空隊，由陳納德擔任少將司令。「飛虎隊」成為所有在我國戰場上作戰的美國航空隊伍的通稱，其中包括陳納德所建議成立「中美空軍混合聯隊」，這支混合聯隊非常特別，陳納德將空軍官校第十二期以後的畢業生送往美國受訓，回國後納入「中美空軍混合聯隊」，目的是讓下轄3個大隊，每一個階層都有中美主管各一位，隊員按兩國飛行員比例組成，所有戰鬥機都繪有「青天白日」國徽，成立的意義，不單是一支單純的戰術單位，更是中華民國和美國關係緊密的象徵。

陳納德的第十四航空隊與中華民國空軍協同作戰，他將他的戰術理念付諸實施，在山東及黃河沿線，南到越南、緬甸，東起臺灣，西跨雲南至怒江，「飛虎隊」逐步搶回華南、華中地區的制空權，成為空中主宰。陳納德對日作戰5年間，因作戰而損失480架飛機，但以寡擊眾，共打下了日本2600多架飛機，擊沉或重創230餘萬噸日軍艦，擊斃日軍官兵6萬餘人，陳納德成為中美兩國人民耳熟能詳的「飛虎將軍」。

民國34年8月初，就在抗戰勝利看見曙光的時刻，陳納德選擇功成身退，決定返回美國，他在離華前，蔣中正親自授予陳納德將軍最高榮譽的「青天白日勳章」，以表彰其協助中華民國抵抗日軍侵略做出的重大貢獻。重慶市民為了和飛虎英雄道別，將陳納德開往機場的座車團團簇擁著，中美兩國國旗在街道迎風飛揚，沿路還有飛虎隊的標誌裝飾其中，陳納德看到成千上萬送行的民眾，內心激動熱淚盈眶，他向人群說：「我有幸來到中華民國，與您們共患難，同生死，我的心早屬於中華民國，這份感情永遠不會斷，貴國人民的情感早已融入我的生命中」。

陳納德將軍在國軍抗戰空防最微弱的關頭，協助重整我空軍戰力，組織志願來華的飛虎隊，不僅粉碎了日本空軍所掌握的制空權，有效地支援了國軍地面部隊作戰，更重要的是，中美比翼殲敵，大大鼓舞了當時國人的抗日士氣，更激發我飛行員的壯志凌雲，今年5月31日，是陳納德來華助戰屆滿86周年的日子，謹以此文，緬懷陳納德與許多懷抱理想正義的美國飛行員，因為他們用生命和鮮血，交織出那段共同抗日的烽火歲月，寫下永誌不忘的「飛虎傳奇」。

民國32年12月6日，陳納德將軍登上《時代周刊》雜誌封面（圖片來源：維基百科；文：莊秉漢）

（作者為臉書「我的抗戰」版主）